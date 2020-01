An der Tabellenspitze der Bundesliga geht es eng zu: Gladbach, Bayern und der BVB lauern hinter Leipzig. Was von der Rückrunde zu erwarten ist.

Die Bundesliga-Rückrunde beginnt an diesem Freitag - und an der Spitze der Tabelle geht es eng zu. In der neuen Folge von "Und nun zum Sport", dem Sport-Podcast der Süddeutschen Zeitung, sprechen die SZ-Fußball-Experten Klaus Hoeltzenbein und Martin Schneider mit Christopher Gerards über die Aussichten der Spitzenteams aus Leipzig, Mönchengladbach, München, Dortmund und Schalke. Und sie werfen auch einen Blick auf den Abstiegskampf.

