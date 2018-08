25. August 2018, 15:17 Uhr Bundesliga Rudy will den FC Bayern verlassen

"Die Chancen, dass ich bleibe, sind gering", erklärt der Fußball-Nationalspieler. Kanute Sebastian Brendel gewinnt über 1000 Meter sein viertes WM-Gold in Serie. Und Tennisprofi Julia Görges verpasst das Endspiel in New Haven.

Sportmeldungen im Überblick

Fußball, FC Bayern: Fußball-Nationalspieler Sebastian Rudy rechnet nach nur einem Jahr beim FC Bayern München mit einem baldigen Vereinswechsel. "Die Chancen, dass ich bleibe, sind gering", sagte der Mittelfeldspieler dem Fachmagazin Kicker. "Grob weiß ich, wohin es gehen wird. Lassen Sie sich überraschen." Der FC Schalke 04 gilt als heißer Kandidat für eine Verpflichtung des 28-Jährigen, ein möglicher Wechsel zum Bundesliga-Rivalen RB Leipzig scheint dagegen vom Tisch. Beim 3:1-Auftaktsieg der Münchner in der Bundesliga 1899 Hoffenheim stand der Nationalspieler am Freitagabend wie schon in der Vorwoche beim Pokalspiel nicht im Kader.

Kanu, WM: Sebastian Brendel hat auf seiner Paradestrecke im Einer-Canadier über 1000 Meter nach 2014, 2015 und 2017 sein viertes WM-Gold in Serie geholt. Bei den Weltmeisterschaften im portugiesischen Montemor-o-Velho paddelte der Potsdamer Ausnahmeathlet am Samstag zu einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Der 30-jährige Olympiasieger verwies am Samstag seinen tschechischen Dauerrivalen Martin Fuksa sowie den Brasilianer Isaquias dos Santos auf die Plätze. "Ich bin einfach nur glücklich über dieses Sieg", sagte Brendel, der auf der nicht-olympischen 500-Meter-Distanz am Freitag Zweiter hinter dem Brasilianer wurde.

Tennis, WTA: Julia Görges hat beim Tennisturnier in New Haven den Einzug ins Finale verpasst. Die 29-Jährige aus Regensburg verlor ihr Halbfinalmatch gegen die Weißrussin Aryna Sabalenka mit 4:6, 6:7 (3:7). Die Weltranglisten-25. trifft im Endspiel auf Carla Suarez Navarro. Die 29-jährige Spanierin konnte sich im Halbfinale gegen Monica Puig aus Puerto Rico durchsetzten, da diese beim Stand von 4:4 im ersten Satz verletzungsbedingt aufgeben musste. Die letzte Grand-Slam-Konkurrenz der Saison beginnt an diesem Montag in New York. Görges erhielt dort zunächst eine Qualifikantin zugelost.