11. April 2019, 14:25 Uhr Bundesliga Robben zweifelt, ob er noch einmal für Bayern spielen kann

Vor seinem Weggang im Sommer ist der Niederländer weiter verletzt. Atlético Madrids Diego Costa wird in Spanien für acht Spiele gesperrt.

Meldungen in der Übersicht

Bundesliga, FC Bayern: Arjen Robben hegt Zweifel, ob er in seiner Abschiedsspielzeit beim FC Bayern München noch einmal zum Einsatz kommt. "Ich habe schon meine Bedenken und bin nicht sicher, ob ich in dieser Saison noch einmal für die Bayern auflaufen kann", sagte der verletzte Niederländer am Donnerstag bei Sky Sport News HD. "Es ist frustrierend, nicht zu wissen, was es genau ist." Der 35-Jährige muss seit Ende November verletzt pausieren. Damals steuerte der Fußball-Star beim 5:1 gegen Benfica Lissabon zwei Tore bei.

Wie es für Robben nach dann zehn Jahren beim FC Bayern nach dieser Saison weitergeht, ist offen. "Natürlich gibt es einige Anfragen und Anrufe von Vereinen, aber ich will natürlich erst einmal wieder über einen längeren Zeitraum trainieren. Eine finale Entscheidung habe ich noch nicht getroffen", sagte der Flügelspieler, der 2009 von Real Madrid zu den Münchnern gewechselt war. Zuletzt galt eine Rückkehr in die Niederlande als wahrscheinlichste Option.

Spanien, Atlético Madrid: Stürmer Diego Costa von Atletico Madrid ist von der spanischen Fußball-Liga für acht Spiele gesperrt worden. Damit ist die Saison bei noch sieben ausstehenden Spielen für den 30 Jahre alten spanischen Nationalspieler vorzeitig beendet. Costa hatte bei der Niederlage (0:2) im Topspiel beim Tabellenführer FC Barcelona in der 28. Minute wegen Schiedsrichterbeleidigung die Rote Karte gesehen. Nach seinem Platzverweis beschimpfte er den Unparteiischen Jesus Gil Manzano weiter. Atletico hat als Tabellenzweiter bei elf Punkten Rückstand auf die Katalanen nur noch theoretische Chancen auf die Meisterschaft.

Bundesliga, Stuttgart: Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart ist auf der Suche nach einem Sportdirektor offenbar fündig geworden. Wie Medien berichten, soll der ehemalige Dortmunder Chefscout Sven Mislintat das Team um Sportvorstand Thomas Hitzlsperger verstärken. Die Verpflichtung des 46-Jährigen stehe demnach kurz vor dem Abschluss. Mislintat soll künftig hauptverantwortlich für Transfers sein und unabhängig von der Ligazugehörigkeit bei den Schwaben unterschreiben.

Zuletzt war Mislintat als "Head of Recruitment" beim FC Arsenal in der englischen Premier League tätig, hatte die Londoner aber wegen klubinterner Umstrukturierungen Anfang Februar schon nach 14 Monaten wieder verlassen. Zuvor hatte er sich bei Borussia Dortmund durch die Verpflichtungen von hochtalentierten Spielern wie Shinji Kagawa, Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembele oder Jadon Sancho großes Ansehen erarbeitet. In der Bundesliga liegt der VfB mit 21 Punkten auf dem Relegationsrang 16, der FC Augsburg auf dem ersten Nichtabstiegsplatz ist bereits vier Punkte entfernt.

Bundesliga, Jovic: Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt darf im Fall der Qualifikation für die Champions League auf einen Verbleib von Stürmer Luka Jovic hoffen. "Luka hat zwar Anfragen. Die aus Barcelona gibt es. Aber er hat kein Interesse. Er weiß nicht, ob er da Fußball spielen kann", sagte Jovic' Vater Milan der Bild-Zeitung: "Er will mit der Eintracht in die Champions League und weiterhin bleiben."

Die Frankfurter haben den Stürmer vom portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon ausgeliehen. Die Verantwortlichen des Pokalsiegers, der am Donnerstagabend im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League bei Benfica antreten muss (21 Uhr/RTL und DAZN), werden die Kaufoption in Höhe von angeblich zwölf Millionen Euro ziehen und könnten den 21 Jahre alten Serben direkt für ein Vielfaches dieser Summe weiterverkaufen.