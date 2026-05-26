Seit Jahren bringt der SC Paderborn Trainer hervor, beim dritten Bundesliga-Aufstieg ist auch die Mannschaft besonders jung. Die finanziellen Möglichkeiten sind größer als zuvor, um erstmals die Klasse zu halten.

Der Crailsheimer Ralf Kettemann hat nur elf Monate Forschungsarbeit in Ostwestfalen benötigt für folgende Erkenntnis: „Die Ostwestfalen können schon auch richtig euphorisch sein.“ Eigentlich ist Kettemann kein Ethnologe, sondern Fußballtrainer, aber seinen Sport hat er genutzt, um die Menschen im ostwestfälischen Paderborn in den Überschwang zu treiben.