Bundesliga-Relegation:Lügt die Tabelle etwa doch?

Zu den Spielen von Borussia Dortmund kommen so viele Zuschauer wie in sonst keinem anderen deutschen Stadion.

Würden die Zuschauerzahlen entscheiden, würde mancher Drittligist in die Bundesliga aufsteigen - anders als Darmstadt oder Heidenheim. Doch die haben sich ihre Erstliga-Zugehörigkeit redlich verdient.

Kommentar von Ulrich Hartmann

Es gibt Fußballfans, die bemessen die Attraktivität der Bundesliga daran, auf wie viel Stammkundschaft es ihre 18 Vereine bringen. Die ideale Bundesliga sähe gemessen an der durchschnittlichen Heimkulisse deutscher Profiklubs in der soeben beendeten Saison (Quelle: kicker.de) so aus: