Von Thomas Hürner, Hamburg

Bei Tim Walter ist ständig Weihnachten. Das hat nichts mit seinem dichten Bart zu tun und auch nicht damit, dass Walter gerne Geschenke verteilt an all jene, die ihm am Herzen liegen. Was er übrigens ganz bestimmt macht, denn der Trainer des Hamburger SV gilt als liebevoller Familienmensch - sobald er nur weit genug weg ist von den Fußballstadien, in denen er soeben noch gestikuliert und gebrüllt und womöglich einen seiner Kollegen angepöbelt hat.