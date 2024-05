Das dramatische Elfmeterschießen in der wohl wildesten Relegation der deutschen Fußballgeschichte war noch keine zehn Minuten vorbei, da trugen die Fußballer vom VfL Bochum bereits blaue T-Shirts, auf denen anlässlich ihres dritten Bundesliga -Klassenerhalts in Serie als Dank an die mitgereisten Fans stand: „Ihr & wir in Jahr 4“. Das warf Fragen auf: Wer in drei Teufels Namen hat solche T-Shirts nach der Bochumer 0:3-Heimniederlage im Hinspiel gegen Fortuna Düsseldorf überhaupt noch bedrucken lassen? Und wie konnte jemand ernsthaft in Erwägung ziehen, dass die Bochumer als auswärtsschwächste Bundesliga-Mannschaft dieses 0:3 beim zuvor 15 Spiele unbesiegten Zweitligisten Fortuna Düsseldorf noch drehen?

Die Antwort ist simpel: Die T-Shirts lagen schon bereit beim vorletzten regulären Bochumer Saisonspiel gegen Leverkusen (0:5), als dem VfL ein Unentschieden zum Klassenerhalt gereicht hätte, und ebenso wieder beim letzten in Bremen (1:4), als erneut ein Punkt genügt hätte. Und dass Bochums Zeugwart Andreas Pahl, seit einem Vierteljahrhundert im Amt, die Shirts nach der Hinspiel-Blamage gegen Düsseldorf nicht recycelt, sondern trotzdem noch zum Rückspiel mitgenommen hat, darf auch keinen verwundern. Denn diese Mannschaft tut eigentlich nie das, was man von ihr erwartet. VfL-Insidern muss demzufolge klar gewesen sein, dass Bochum am Montagabend mit einer 3:0-Führung die Verlängerung erreichen und auch das folgende Elfmeterschießen (6:5) gewinnen würde.

Ob das nun ein kleines oder ein großes Wunder war, ist VfL-Kapitän Anthony Losilla eindeutig rhetorisch gefragt worden, aber der 38 Jahre alte Franzose gab eine ulkige Antwort: „Das war einfach VfL Bochum!“ Die launigen Kicker von der Castroper Straße aus dem wilden Herzen des Ruhrpotts waren in ihrer ganzen aufwühlenden Saison derart unberechenbar, dass der Klubname eigentlich als Synonym für Wunder, Wirrnis und Wankelmut Einlass finden müsste ins sogenannte Ruhrdeutsch.

Takashi Uchino verschießt den entscheidenden Strafstoß – und ist am Boden zerstört

Trainer Heiko Butscher, der die schwer zu lenkende Mannschaft sechs Spieltage vor Saisonschluss vom entlassenen Thomas Letsch übernommen hatte und geradewegs in die zweite Liga zu steuern schien, sagte nach dem Triumph unerwartet nachdenklich: „Fußball ist manchmal grausam.“ Doch mit diesem Satz zeigte er bloß angemessenes Mitgefühl mit den Düsseldorfern. Vier Tage zuvor nach dem 0:3 zu Hause hatte sich Butscher ungefähr genauso gefühlt wie nun Fortunas Trainer Daniel Thioune. „Ich spüre eine brutale Leere in mir“, sagte Thioune: „Ich habe in der Kabine unfassbare viele Tränen gesehen. Den kleinen Takashi Uchino so am Boden zu sehen, ganz ehrlich, das zerreißt einen.“

Der Japaner Uchino, 23, war in der 83. Minute eingewechselt worden, im Elfmeterschießen trat er den 14. und letzten Strafstoß übers Tor. Sein Fehlschuss bedeutete, dass die Fortuna nach vier Jahren Abstinenz nun doch nicht in die Bundesliga zurückkehrt. Uchino war kaum zu trösten.

„Manchmal fühlt sich Fußball ungerecht an“, sagte Fortunas Sportvorstand Klaus Allofs über das Elfmeterschießen – über die 120 Minuten zuvor sagte er analytisch nüchtern: „Da haben wir auch in der Höhe verdient verloren.“ Von einer vielleicht zu defensiven Herangehensweise nach dem klaren Hinspielsieg wollte Allofs nichts wissen. „Ich würde es eher auf die Nerven schieben“, sagte er, mit solchen Erlebnissen müsse man klarkommen. Allofs selbst gelang das mit seinen 67 Jahren augenscheinlich noch am besten. „Ich habe große Lust, in der nächsten Saison wieder anzugreifen“, betonte er noch im Moment des großen Schmerzes.

Nach dem 0:3 im Hinspiel wirkte es noch, als zerfalle Bochum vollends

Der Sportchef Allofs und der Trainer Thioune werden bei der Fortuna trotz des enttäuschenden Ausgangs gemeinsam wieder angreifen dürfen. Umso skurriler wirkt es, dass beim Last-Minute-Sieger Bochum trotz des glimpflichen Ausgangs personelle Veränderungen zu erwarten sind. Der im April vom U19-Coach kurzerhand zum Cheftrainer beförderte Butscher rückt vermutlich zurück in den Nachwuchsbereich. Und sowohl bei Sportgeschäftsführer Patrick Fabian, 36, seit mehr als eineinhalb Jahren im Amt, als auch bei Sportdirektor Marc Lettau, 38, seit weniger als eineinhalb Jahren im Amt, wäre es nicht verwunderlich, wenn sie die Turbulenzen dieser Saison nicht unbeschadet überstehen. „Die Saison war kompliziert“, sagte Fabian, „die letzten Wochen waren Wahnsinn.“ Er habe nicht für möglich gehalten, dass die dramatische Relegation dem Wahnsinn noch die Krone aufsetze.

Wie es mit ihm persönlich weitergehe? „Das werden wir sehen“, sagte Fabian: „Ich bin ehrlich: Mir haben in den vergangenen Monaten viele Dinge nicht gefallen und daran ändert auch dieser Sieg nichts. Wir dürfen nicht mehr den Fehler machen, uns permanent von Emotionen leiten zu lassen.“ Anfang April hatte der Klub den Trainer Letsch entlassen, kurz vor der Relegation folgte die Verbannung des aufbrausenden Torwarts Manuel Riemann aus dem Kader. Solche Entscheidungen hatten den Eindruck erweckt, als herrsche intern pures Chaos, und nach dem 0:3 im Hinspiel wirkte es erst recht so, als zerfalle die Mannschaft in der Relegation vollends.

Einige Leistungsträger werden den VfL nun verlassen, allen voran der Beste am Montagabend: Kevin Stöger, der zwei Tore von Philipp Hofmann (18. und 66.) vorbereitet und das dritte per Handelfmeter selbst erzielt hatte (70.). Torwart Andreas Luthe, der nur wegen der Riemann-Verbannung spielte und im Elfmeterschießen einen Strafstoß hielt, beendet mit 37 Jahren seine Karriere. „Wir haben es aber immer wieder geschafft, einen Kader hinzustellen, der die Bundesliga hält“, betonte Fabian, „wir werden auch in der kommenden Saison eine konkurrenzfähige Mannschaft ins Rennen schicken.“ Primär zuständig für den Kader ist der Sportdirektor Lettau. „Wir setzen uns jetzt zusammen und analysieren die Saison und dann wird zeitnah eine Entscheidung fallen“, sagte er Montagnacht. Lettau sieht sich selbst weiter als Teil des VfL Bochum: „Mich würde es wundern, wenn ich nicht bliebe.“