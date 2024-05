Das zwölf Jahre alte Video vom Platzsturm tausender Fortuna-Fans noch mitten in der Nachspielzeit des Relegations-Rückspiels gegen Hertha BSC hat Christos Tzolis diese Woche zum ersten Mal gesehen. Er war im Mai 2012 zehn Jahre alt, und bis nach Thessaloniki, Griechenland, war der Vorfall aus dem deutschen Fußball damals offenbar nicht so prominent durchgedrungen. "Ich hoffe, so was passiert am Montag nicht", witzelte der 22 Jahre alte Flügelspieler am Donnerstagabend in den Katakomben des Bochumer Ruhrstadions.

Kurz zuvor hatte der Zweitligist Fortuna Düsseldorf das Relegations-Hinspiel beim Bundesligisten VfL Bochum überraschend deutlich mit 3:0 gewonnen. Tzolis hat alle drei Treffer vorbereitet. Wer so was schafft, leistet einem Platzsturm im Rückspiel natürlich geradezu Vorschub, allerdings hat Tzolis natürlich bloß sagen wollen, die Fans mögen im Rückspiel in der Düsseldorfer Arena diesmal doch bitte den Schlusspfiff abwarten.

Diesmal würde man das Spiel der Fortuna möglicherweise auch im fernen Thessaloniki registrieren, denn Tzolis hat mit seinen 22 Saisontreffern erheblichen Anteil daran, dass Fortuna Düsseldorf zwölf Jahre nach dem Relegationstriumph 2012 und vier Jahre nach dem bislang letzten Abstieg aus der Bundesliga 2020 nun sehr wahrscheinlich in die höchste deutsche Spielklasse zurückkehrt. "Und dann würde ich vor 53 000 Zuschauern auch gerne selbst ein Tor schießen", sagte Tzolis über das bevorstehende und seit Tagen ausverkaufte Rückspiel in Düsseldorf.

Bei fünf Millionen Euro soll im Aufstiegsfall die festgeschriebene Ablösesumme liegen

Im vergangenen Sommer war der Grieche aus Norwich gekommen, ausgeliehen vom englischen Zweitligisten, wo er sich beim deutschen Trainer David Wagner nicht hatte durchsetzen können und wo in dieser Saison der vormalige Bremer Josh Sargent mit 16 Treffern bester Torschütze wurde. Tzolis zündete derweil in Düsseldorf den Turbo, schoss im finalen Zweitligaspiel gegen Magdeburg drei Tore, mit denen er auf 22 Saisontreffer kam, noch zu den besten Liga-Schützen Haris Tabakovic (Hertha) und Robert Glatzel (HSV) aufschließen konnte und eine von drei Torjägerkanonen erhielt.

"Ich liebe große Spiele", sagte er in Bochum nach einer bemerkenswerten Partie und drei bemerkenswerten Assists und freut sich noch umso mehr auf den Montag. Ausgerechnet jenes Spiel, das Düsseldorf in die Bundesliga zurückbringen dürfte, könnte dann aber kurioserweise auch schon wieder sein Abschiedsspiel werden, denn nach wie vor gilt die Aussage des Fortuna-Sportvorstands Klaus Allofs, dass man sich eine feste Verpflichtung von Tzolis kaum leisten könne. Fünf Millionen Euro betrüge dem Vernehmen nach im Aufstiegsfall die festgeschriebene Ablösesumme, aber womöglich mehr noch als diese würde die Fortuna das zu erwartende Gehalt des Griechen belasten. "Ich würde gerne in Deutschland bleiben", sagte Tzolis am Donnerstagabend, und als er daraufhin gefragt wurde, "in Deutschland oder in Düsseldorf?", da sagte er: "Na ja, ob es mit Düsseldorf klappt, das liegt ja nicht in meiner Hand."

Ein bisschen größer geworden sind die Chancen auf einen Tzolis-Verbleib durch das 3:0 in Bochum und die Chancen auf den Aufstieg freilich schon, denn allein die TV-Einnahmen würden sich für die Fortuna in der Bundesliga massiv erhöhen, und um im nächsten Jahr nicht gleich wieder abzusteigen, wäre ein Angreifer vom Format dieses Griechen schon nicht schlecht.

Tzolis bewegt sich durchaus auf den Spuren der Vereinsikone Allofs

Ganz Düsseldorf sehnt sich auch mal wieder nach einem Torjäger von internationalem Format als Publikumsliebling. Tzolis bewegt sich da ja durchaus in der Tradition und den Spuren der Vereinsikone Allofs, der in Düsseldorf dieser Tage allenthalben "die Sehnsucht" spürt, "wieder im Konzert der Großen mitzuspielen". Von hier aus gehe der Blick nämlich schon auch immer "nach Mönchengladbach und zu den anderen großen Klubs" der Region.

Apropos Region: Es sieht nun zwar so aus, als sollte die NRW-Landeshauptstadt in der kommenden Saison wieder in der Bundesliga vertreten sein, der nordrhein-westfälische Fußball insgesamt aber hat in der Breite ein wenig von seiner Strahlkraft verloren. Mit Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und vermutlich Fortuna Düsseldorf spielen in der kommenden Saison nur noch vier NRW-Klubs in der Bundesliga. So wenige waren es zuvor nur in den Spielzeiten 1964/65 und 2013/14. Dafür spielen mit dem 1. FC Köln, Schalke 04, dem SC Paderborn, Preußen Münster und vermutlich dem VfL Bochum nächste Saison fünf NRW-Teams in der zweiten Liga - und damit so viele wie zuletzt vor sechs Jahren.