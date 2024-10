Gefühle von Liebe und Wärme sind weiterhin eher nicht das, was viele Fußballfans in Deutschland mit RB Leipzig in Verbindung bringen würden, aber das musste Rouven Schröder natürlich nicht kümmern. Der Sportdirektor des Klubs sprach am Samstag am Mikrofon des Senders Sky über seine Gedanken zum Rekord, den Marco Rose beim 3:1 gegen den SC Freiburg aufgestellt hatte. Für den Trainer war es das 69. Spiel für RB, womit der gebürtige Leipziger den Job nun länger ausübt als all seine Vorgänger. „Romantisch“, fand Schröder das.

Nun könnte man einwenden, dass ein Rekordtrainer mit 69 Spielen eher für die junge Leipziger Vereinsgeschichte steht als für die große Fußballromantik. Doch andererseits passte der Widerspruch dazu, dass sie gerade in Leipzig dabei sind, ein paar die Mannschaft betreffende Erzählungen verändern zu wollen. Oder wie es Rose formulierte: Dieser Sieg, der am Samstag vorerst die Tabellenführung bedeutete, sei einer „des Willens und der Mentalität“ gewesen.

SZ Plus Meinung Fußball : Der FC Bayern braucht gerade keine Abteilung Attacke, sondern eine Abteilung Nachhilfe Kommentar von Philipp Schneider

Das Team von RB Leipzig ist zweifellos eines voller talentierter Profis, die an guten Tagen zu spektakulärem Fußball fähig sind. Die wohl größte Leipziger Attraktion, der niederländische Mittelfeldspieler Xavi Simons, fehlt allerdings seit einer schwerwiegenden Sprunggelenksverletzung beim 0:1 gegen den FC Liverpool in der Champions League unter der Woche für eine längere Zeit. Am Samstag wurde er in München operiert, wie der Klub mit Verweis auf einen „kleinen Eingriff“ mitteilte. Simons gesellt sich zu einer Reihe von Patienten im Leipziger Kader, Nationalspieler David Raum ist das prominenteste weitere Beispiel. Doch anders als in der Champions League, wo das Team in dieser Saison in allen drei Spielen verlor, ist es in der Bundesliga noch ungeschlagen. Und der Sieg gegen Freiburg war für die Beständigkeit der Mannschaft auf nationalem Level durchaus ein Härtetest.

Der Sport-Club hätte selbst mit einem Sieg zeitweise Tabellenführer werden können, und in der ersten halben Stunde zeigten die Gäste, warum: Freiburg war die deutlich bessere Mannschaft und ging durch die Zusammenarbeit seiner Besten verdient in Führung. Vincenzo Grifo bereitete zum fünften Mal ein Tor vor, Ritsu Doan traf zum vierten Mal.

Ob Baumgartner über Wochen den Ausfall von Simons kompensieren kann?

Schon vor der Pause kämpfte sich Leipzig ins Spiel zurück, doch bevor zu Beginn der zweiten Hälfte der Ausgleich durch Willi Orban gelang, gab es den nächsten Ausfall: Torwart Péter Gulácsi musste angeschlagen raus, der Belgier Maarten Vandevoort gab sein Debüt. Er stand nicht so sehr im Mittelpunkt, weil RB bald nach dem Ausgleich durch ein Tor von Außenverteidiger Lutsharel Geertruida auf 2:1 erhöhte, den Vorsprung verwaltete und die Partie durch ein Kontertor von Loïs Openda entschied, der ebenfalls humpelnd das Stadion verließ, aber „nicht so schlimm“ verletzt ist, wie er sagte.

Das Leipziger Spiel sah nach dem schwachen Beginn auch zum Ende hin nicht unbedingt spektakulär aus, aber es war doch fußballerisch hochwertig. Was auch das Schaffen eines Mittelfeldspielers beschrieb, der durch die Verletzung von Simons eine Hauptrolle übernahm. Der Österreicher Christoph Baumgartner ist kein Trickser wie Simons, aber er spielt wertvolle Pässe, den wichtigsten davon in der Entstehung des 2:1. „Baumi hat eine hervorragende Leistung gebracht“, sagte Rose, er habe das Spiel „angeschoben“ und Chancen vorbereitet.

Ob Baumgartner über Wochen den Ausfall von Simons kompensieren kann? Dass die Verletzung des Niederländers ein „Schockmoment“ (Schröder) war, belegte auch der Leipziger Torjubel, die Spieler hielten Trikots von Raum und Simons in die Luft. Aber fürs Erste rückten die Enttäuschungen in der Champions League genauso wie zwischenzeitliche Pfiffe des Publikums in den Hintergrund. Und auch die Kritik von Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, der in einem Kicker-Interview vor einem Monat unter anderem gesagt hatte, Teile der Mannschaft seien immer mal wieder „nicht bereit, (…) alles abzurufen“, wurde zumindest am Samstag nicht belegt.

Und Rose, den Mintzlaff mit seiner Kritik auch angesprochen haben dürfte? Der Trainer sagte, dass er vor dem Pokalspiel gegen St. Pauli am Dienstag „den Rechenschieber anwerfen“ werde. Allerdings nicht etwa, um seine vielen Spiele als Leipziger Trainer zu addieren. Sondern um zusammenzuzählen, welche seiner wenigen verbliebenen Spieler eine Pause brauchen.