Champions League erreicht, Umbruch gemeistert: Trotz des Erreichens aller Ziele hat sich RB Leipzig von Trainer Ole Werner nach nur einem Jahr getrennt. Das teilte der Fußball -Bundesligist mit.

„Wir haben die abgelaufene Saison in den vergangenen Tagen noch einmal intensiv und abschließend analysiert. Am Dienstagabend haben wir dann den Beschluss gefasst, die Position des Cheftrainers neu zu besetzen“, wurde Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer am Mittwoch zitiert: „Dennoch sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass eine inhaltliche Weiterentwicklung und eine veränderte Herangehensweise für die vor uns liegenden Aufgaben erforderlich sind“, hieß es weiter.

Kommt jetzt Martín Demichelis?

Werner hat in Leipzig noch einen Vertrag bis 2027. Ein Nachfolger soll zeitnah präsentiert werden. Auch die Co-Trainer Tom Cichon und Patrick Kohlmann müssen gehen. Über die Nachfolge auf der Position des Cheftrainers, die Zusammensetzung des Trainerteams und eine weitere Zusammenarbeit mit Co-Trainer Jan Zimmermann will RB Leipzig zeitnah informieren. Nachfolger soll nach übereinstimmenden Medienberichten der Argentinier Martín Demichelis werden. Der 45 Jahre alte frühere Abwehrspieler von Bayern München war bislang Trainer von RCD Mallorca.

Unzufriedenheit mit Werner soll es vor allem bei Aufsichtsratschef Oliver Mintzlaff und der globalen Fußball-Abteilung um Jürgen Klopp und Mario Gomez gegeben haben. Die von Werner implementierte neue Spielidee überzeugte dort nicht, zudem habe RB zur Qualifikation in die Champions League dem Vernehmen nach zu viel Glück benötigt habe.

Für Werner hatte Leipzig erst im Sommer 2025 rund zwei Millionen Euro an Werder Bremen gezahlt. Zwar unterschrieb der Coach damals nur für zwei Jahre, die Intention war aber durchaus eine langfristige Zusammenarbeit. Eigentlich sollte Cesc Fàbregas verpflichtet werden, doch der Spanier blieb bei seinem Club Como 1907 und führte diesen in der abgelaufenen Spielzeit in die Champions League.