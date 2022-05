1:3 gegen Gladbach: Erstmals verliert Leipzig unter Trainer Tedesco zwei Liga-Spiele in Serie. Die Champions-League-Teilnahme ist akut gefährdet - doch jetzt muss sich RB zunächst in der Europa League beweisen.

Von Ulrich Hartmann, Mönchengladbach

Kampf um eine Champions-League-Platzierung in der Bundesliga, Kampf um den Einzug ins Endspiel der Europa League, Kampf um den Triumph im DFB-Pokal - für die Fußballer von Rasen-Kampfsport, pardon: Rasen-Ball(!)sport Leipzig haben die Wochen der Wahrheit am Montagabend im Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach mit einer 1:3 (1:2)-Niederlage trotz halbstündiger Überzahl denkbar schlecht begonnen.

Die noch immer beste Mannschaft der Rückrunde hatte zuletzt ein bisschen ihre spielerische Leichtigkeit verloren. In der Bundesliga war es bereits die zweite Niederlage nacheinander. Am Donnerstag gastieren die Leipziger bei den Glasgow Rangers und wollen ihren 1:0-Vorsprung aus dem Halbfinal-Hinspiel über die Zeit und damit ins Finale der Europa League zu retten.

In Glasgow (aber bei den Celtics) waren die Gladbacher im Oktober 2016 auch mal zu Gast, in der Gruppenphase der Champions League. Ein Pub-Besitzer in der City wollte damals die abendliche Übertragung des Spiels auf einer Schiefertafel vor seiner Kneipe annoncieren und kritzelte mit Kreide: "Celtics v. Mun, Monc, Meunch... a german team." Daraufhin gab es in Mönchengladbach sogar Fanschals mit dem Rautenwappen und dem Schriftzug "A German Team". Mittlerweile aber mutet die schöne Anekdote für Gladbachfans wehmütig an, weil Gastspiele im Ausland nicht in Aussicht sind und weil die Borussen befürchten müssen, dass man ihren Namen bald nirgendwo mehr kennt - dass sie wirklich nur noch eine beliebige deutsche Mannschaft sind.

Medienberichte vor dem Spiel: Ginter verlässt Gladbach und wechselt zu seinem Heimatklub

Die Fans betrachten deshalb zurzeit nicht nur die Arbeit des Trainers Adi Hütter kritisch, sondern auch die Einstellung der Spieler, die ihr Leistungspotenzial oft nicht ausschöpften. Kurz vor dem Saisonende ist die untere Tabellenhälfte nicht die Region, in der sich die Borussen eigentlich wohlfühlen, und niemand weiß, ob sie nächste Saison wieder in wärmere Tabellen-Gefilde zurückfinden. Die restlichen Partien dieser Spielzeit hat Hütter deshalb zum Charaktertest ausgerufen. Er will explizit wissen, "wer sich bis zum Schluss zerreißt". Das Problem dabei: Wer sich nicht bis zum Schluss zerreißt, der hat womöglich auch kein Interesse, in Gladbach zu verweilen. Auf einem Spruchband ungehaltener Ultras stand am Montagabend wenig versöhnlich: "Hoffentlich werden wir die Söldner unter euch bald los."

Innenverteidiger Matthias Ginter, 28, dessen Vertrag ausläuft und der seinen Abschied längst verkündet hatte, steht nach Medienberichten vor einer Rückkehr in seine Geburtsstadt Freiburg zu seinem Heimatklub SC, wo er den zu Borussia Dortmund wechselnden Nico Schlotterbeck ersetzen würde. Auch Torwart Yann Sommer, Außenverteidiger Ramy Bensebaini sowie die Angreifer Jonas Hofmann, Alassane Plea und Marcus Thuram könnten Gladbach verlassen. Dem Verein steht im Sommer womöglich ein erheblicher Umbruch bevor. Dass bei den Vertragsverhandlungen vermutlich nicht jeder Gladbacher Wunsch erfüllt werden wird, deutet Sportdirektor Roland Virkus an, wenn er sagt: "Das ist wie Weihnachten."

Gladbachs Elvedi sieht glatt Rot, doch Leipzig kann die Überzahl nicht nutzen

Das Spiel gegen Leipzig entpuppte sich unerwartet als Bescherung. In der ersten Halbzeit spielten die Gäste derart orientierungslos, als hätten sie einen kollektiven Tinitus. Und gewissermaßen hatten sie den auch, denn die Gladbacher Fans bliesen bei gegnerischem Ballbesitz zu Hunderten in Trillerpfeifen - aus Protest gegen das Konstrukt RB. In der 17. Minute brachte Breel Embolo die Gastgeber in Führung. Zehn Minuten später hätte Leipzigs Josko Gvardiol mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen gehört, wurde von Schiedsrichter Martin Petersen aber verschont und von seinem Trainer Domenico Tedesco sogleich gegen Marcel Halstenberg ausgetauscht. In der 36. Minute schien Christopher Nkunku mit dem 1:1-Ausgleich Leipzig ins Spiel zu bringen, Gladbachs Hofmann machte dies mit seinem 2:1-Führungstor in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit aber zunichte.

Detailansicht öffnen Doppeltorschütze: Gladbachs Jonas Hofmann erzielte gegen Leipzig zwei Treffer. (Foto: Lukas Schulze/Getty Images)

Mit Aufnahme der zweiten Halbzeit wurden die Leipziger verständlicherweise aufdringlicher. Als Gladbachs Abwehrchef Nico Elvedi den davonstürmenden Nkunku in der 63. Minute vorsätzlich per Grätsche stoppte, ahndete Petersen dies als Notbremse - Rot. Nun drohte Ungemach, aber trotz Unterzahl vollendete Hofmann in der 77. Minute einen Konter zum 3:1-Endstand.