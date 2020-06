Den ersten Widerstand gegen seine Solidaritätsaktion vernahm Weston McKennie schon auf dem Spielfeld. Am Samstag trug der amerikanische Mittelfeldspieler von Schalke 04 in der Partie gegen Werder Bremen eine Armbinde mit der Aufschrift "Justice for George" (Gerechtigkeit für George), um gegen den brutalen Tod von George Floyd, Rassismus und Polizeigewalt zu protestieren. Noch während des Spiels habe ihn Schiedsrichter Felix Zwayer gebeten, diese Binde abzulegen, erzählte McKennie nun dem Magazin Forbes. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sagte dazu auf Anfrage am Dienstag: nichts.

McKennie, 21, ließ die Armbinde jedenfalls dran, und nun stehen deshalb sogar Sanktionen im Raum. Der zuständige DFB-Kontrollausschuss will die Sache "eingehend prüfen", weil politische oder persönliche Botschaften auf dem Spielfeld gemäß Reglement nicht erlaubt sind. Aber McKennie ficht das nicht an. Stattdessen will er weitermachen mit dem Protest, und zu einer mögliche Bestrafung sagt er: "Wenn ich die Konsequenzen dafür tragen muss, dass ich meine Meinung äußere, meine Gefühle äußere; dass ich für das aufstehe, an das ich glaube, dann muss ich das tun."

Aber McKennie war am Wochenende mit seinem Protest kein Einzelfall, da stellt sich natürlich die Frage, wie der DFB mit dem Thema weiter umgeht. Gleich vier Spieler hat das Kontrollgremium dem Vernehmen nach angeschrieben: Neben McKennie noch die Dortmunder Jadon Sancho und Achraf Hakimi, die T-Shirts mit der Aufschrift "Justice for George Floyd" präsentierten, und den Gladbacher Marcus Thuram, der nach einem Tor niederkniete. Bis Mittwoch, zwölf Uhr, müssen sie sich demnach äußern, spätestens am Donnerstag dürfte es eine Entscheidung geben. Sollte es eine wirkliche Sanktion geben, wäre das sehr überraschend. Die wahrscheinlichste Variante ist, dass die Spieler ermahnt werden, diese Art von Botschaften künftig zu unterlassen.

Der DFB-Sportrichter Hans E. Lorenz, dessen Gremium im Zweifel über eine Sanktion zu befinden hätte, warb jedenfalls schon mal dafür, die Proteste "mit Augenmaß" zu behandeln. "In der Vergangenheit war es üblicherweise so, dass die betroffenen Spieler vom Kontrollausschuss ermahnt wurden", ergänzte er.

Schon in der Vergangenheit verzichtete der DFB auf Sanktionen

In der Tat gab es in der Vergangenheit bei vergleichbaren Aktionen keine Sanktionen. So zeigte der Kölner Anthony Ujah 2014 ein T-Shirt mit der Aufschrift "I can't breathe" (Ich kann nicht atmen) - das waren die letzten Worte des kurz zuvor gewaltsam verstorbenen Eric Garner. Zur selben Zeit widmete der damalige Frankfurter Haris Seferovic ein Tor der Studentin Tugce, die durch ihre Zivilcourage zum Todesopfer einer Gewalttat geworden war.

Besonders skurril würde eine Strafe auch vor dem Hintergrund wirken, welche anderen Botschaften nicht sanktioniert wurden. So bejubelte der kroatische Nationalstürmer Mario Mandzukic 2012 im Trikot des FC Bayern ein Tor mit einem Gruß für kroatische Kriegsgeneräle - der DFB beließ es bei einer Ermahnung. Europas Fußball-Verband (Uefa) sah sich nicht einmal zu hartem Durchgreifen veranlasst, als diverse türkische Nationalspieler im Herbst 2019 in gleich zwei Partien nacheinander den Salut-Jubel zeigten - als Unterstützung für einen international vielkritisierten Angriff der türkischen Armee auf Kurden. Da blieb es bei Ermahnungen und einer Geldstrafe in Höhe von 50 000 Euro für den türkischen Verband.

Warum muss der Kontrollausschuss überhaupt einschreiten?

Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass das Thema mit dieser Woche und einer eventuellen Ermahnung für einige Spieler erledigt ist. Die Proteste in den USA werden anhalten, und damit auch die Solidaritätsaktionen von Sportlern. Ein Wiederholungsfall würde sportjuristisch interessant werden - und die Fußball-Verbände zu sportrechtlichen Positionierungen zwingen. DFB-Präsident Fritz Keller sagte am Montag, er habe "großen Respekt vor Spielerinnen und Spielern, die Haltung haben und ihre Solidarität zeigen" - und ergänzte: "Moralisch kann ich die Aktionen am vergangenen Wochenende absolut verstehen. Was in den USA passiert ist, kann niemanden kalt lassen." Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) äußerte sich bisher nicht zu den Aktionen von McKennie & Co.

Dabei gehört zu den Kernfragen, warum diese Art von Protest wie am Wochenende den DFB-Kontrollausschuss überhaupt beschäftigen muss. Denn die Regeln untersagen zwar politische Botschaften. Das ist in einem gewissen Sinne auch verständlich, damit nicht etwa kriegerische Konflikte oder parteipolitische Werbung auf dem Spielfeld ankommen. Manchmal sind die Grenzen auch schwer zu ziehen.

Bei Regenbogen-Binden ermittelt auch niemand

Doch das konkrete Eintreten gegen Rassismus ist wohl eher mit anderen Aktionen vergleichbar. Die Kapitäne von Wolfsburg und Frankfurt etwa trugen schon öfter Spielführerbinden mit Regenbogen- bzw. Europa-Fahne, um für allgemeine Werte und Menschenrechte einzustehen. Das führte auch nicht zu sportjuristischen Aktivitäten. Viele Verbände tragen wiederum selbst regelmäßig Anti-Rassismus-Kampagnen vor. So führt der Vorgang auch zu der Debatte, ob es nicht präziserer Regeln bedarf, was auf dem Spielfeld erlaubt ist und was nicht.

Schalkes Weston McKennie jedenfalls will weiter zu einer Aufschrift stehen. "Wenn du dies wirklich als politische Botschaft sehen willst, dann weiß ich nicht, was ich sagen soll", sagte er: "Die Liga predigt immer: Sag nein zu Rassismus. Also dachte ich, das wäre kein Problem."