Meldungen im Überblick

Bundesligist, Schalke 04: Im Trainingslager des FC Schalke 04 im österreichischen Längenfeld gibt es einen Corona-Fall. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, wurde "eine Person positiv auf Covid-19 getestet". Die namentlich nicht genannte Person habe sich bei Bekanntwerden des Testergebnisses bereits in Quarantäne befunden. "Die Erfassung möglicher Kontaktpersonen" sei angelaufen.

Um weitere Maßnahmen abzusprechen und einzuleiten, steht Teamarzt Patrick Ingelfinger in Kontakt mit den in Österreich zuständigen Behörden. Mit neuen Testungen sollen weitere Fälle ausgeschlossen werden. Das für den heutigen Montag angesetzte Testspiel gegen die Würzburger Kickers wurde kurzfristig abgesagt. "Wir werden selbstverständlich alle Vorgaben der Behörden umsetzen. Die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten stehen an erster Stelle", sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider.

Handball, Füchse Berlin: Handball-Bundesligist Füchse Berlin muss nach einem Verkehrsunfall mehrere Wochen auf Linksaußen Milos Vujovic verzichten. Der 26-Jährige war vergangene Woche auf dem Fahrrad von einem Lkw erfasst worden, wie der Hauptstadtklub am Montag mitteilte. Nach einem Aufenthalt auf der Intensivstation in einer Klinik in Berlin-Friedrichshain ist der Neuzugang mittlerweile wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden.

"Für Milos ist das wie ein zweiter Geburtstag, und wir können uns glücklich schätzen, dass der Unfall nicht noch schlimmere Folgen hatte", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. Wann sich Vujovic vollständig erholt hat, ist noch nicht sicher. "Ich möchte schnellstmöglich wieder auf die Platte zurückkehren und meinem neuen Team helfen", sagte der Montenegriner Vujovic, der erst im Sommer vom ungarischen Club Tatabánya KC nach Berlin gewechselt war.

Fußball, Frauen: Frauenfußball-Bundesligist SC Sand wird künftig von Nora Häuptle betreut. Der Verein teilte am Montag mit, dass die 37-Jährige das Traineramt übernehmen wird, als einzige Frau bekleidet sie damit dieses Amt bei einem Bundesligisten. Die Schweizerin betreut aktuell bis Ende September noch die U19-Auswahl in ihrer Heimat parallel zu ihrer neuen Tätigkeit.