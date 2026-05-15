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MeinungPlatz vier in der BundesligaDer Wettbewerb um einen wettbewerbsverzerrenden Platz

Kommentar von Christof Kneer

Lesezeit: 2 Min.

Josha Vagnoman und sein VfB Stuttgart wollen zupacken und in die Champions League. Aber das will zum Beispiel auch Bayer Leverkusen um Edmond Tapsoba (li.).
Josha Vagnoman und sein VfB Stuttgart wollen zupacken und in die Champions League. Aber das will zum Beispiel auch Bayer Leverkusen um Edmond Tapsoba (li.). Adam Pretty/Getty Images

Antrittsprämie für die Champions League: fast 19 Millionen Euro. Und für die Europa League? Etwas über vier Millionen. Aus diesem Ungleichgewicht ergibt sich am letzten Spieltag ein kurioses Rennen.

Die gute Nachricht für den VfB Stuttgart ist inzwischen amtlich, aber im Klub findet sich niemand, der deshalb in Jubel ausbräche. Dabei ist es ja so: Unabhängig von den Ergebnissen des 34. Bundesliga-Spieltags hat der VfB den FSV Mainz 05 in der sogenannten „TV-Tabelle“ überholt. Wie jedes Kind weiß, zählt in der dafür relevanten Fünfjahreswertung die Platzierung der aktuellen Saison am meisten (fünffach), die am längsten zurückliegende am wenigsten (einfach). Und weil der VfB die laufende Spielzeit mindestens vier Plätze vor Mainz abschließen wird, wird er, wie ebenfalls jedes Kind weiß, ab Sommer den siebten Rang im TV-Ranking übernehmen. Macht: 2,5 Millionen Euro mehr! Könnte man einen (größeren) Teil dieser Summe also nicht gleich verwenden, um Deniz Undavs neuen Vertrag anzupassen, wie Gehaltserhöhungen in einem hervorragenden Brancheneuphemismus genannt werden?

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SZ PlusVon Christof Kneer und Philipp Selldorf

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