6. Oktober 2018, 13:49 Uhr Bundesliga Pizarro verändert die Stimmung entscheidend

Werder Bremen gewinnt gegen den VfL Wolfsburg mit 2:0 im Nordderby.

Der 40 Jahre alte Claudio Pizarro trägt nach seiner Einwechslung entscheidend zum Sieg bei.

Von Jörg Marwedel , Bremen

Es war, als hätten Vater und Sohn für die Entscheidung in diesem Nordderby zwischen Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg gesorgt. 86. Minute: Claudio Pizarro, am Mittwoch gerade 40 geworden, bekommt den Ball von Maximilian Eggestein zugespielt. Dessen Bruder Johannes, 20, startet in den Strafraum und "Papa" Pizarro legt ihm die Kugel präzise in den Lauf. Der junge Mann fackelt nicht lange und schickt sie zum 2:0 ins Wolfsburger Tor. Es war der erste Bundesliga-Treffer des jüngeren Eggestein. "Claudio hat mich in den Arm genommen und gesagt, das hast du gut gemacht", berichtete der von allen "Jo-Jo" gerufene Stürmer hinterher.

Sein Tor hat auch bei Werder-Trainer Florian Kohfeldt "pure Freude" ausgelöst. Zum einen hätte es "den Richtigen getroffen", applaudierte er. Jemanden, der mit viel Fleiß an seiner Fußballkarriere arbeite. Zum anderen war es das passende Geburtstagsgeschenk für den Coach selbst, der am Freitag 36 Jahre alt wurde. Der einstige Abstiegskandidat Werder hat zumindest für 19 Stunden Tabellenrang zwei übernommen. Das machte Kohfeldt zwar "zufrieden", aber man brauche "uns nach sieben Spieltagen gar nicht mit all den Teams auf Champions-League-Niveau vergleichen". Vom Europapokal sangen die überschwänglichen Fans aber dennoch.

Dabei war das "nicht perfekte Spiel" (Werders Davy Klaassen) gar nicht geeignet für solche Vergleiche. Wolfsburgs Trainer Bruno Labbadia hat "uns gut studiert im Vorwege", sagte Werder-Kapitän Max Kruse. Der spritzige VfL bestimmte die ersten 25 Minuten und nahm, fast in Manndeckung, die Werder-Spielgestalter Klaassen und Maximilian Eggestein nahezu aus der Partie. In der 12. Minute kamen die Wolfsburger zu ihrer gefährlichsten Chance. Ein von Jerôme Roussillon in den Strafraum getretener Ball berührte den Pfosten nach einem Abwehrversuch von Niklas Moisander. Erst das 1:0 durch einen Flachschuss von Klaassen in der 35. Minute befreite Werder und veränderte das Spiel zu ihren Gunsten.

Aber irgendwann schien es, als würden die Bremer in der zweiten Halbzeit ihren knappen Vorsprung nur noch verwalten. Sie ließen sich weit in die Defensive drängen und es hätte nicht viel gefehlt und der VfL Wolfsburg hätte es dem 1. FC Nürnberg gleichgetan, der drei Wochen zuvor eine ähnlich lasche Werder-Spielweise mit dem 1:1 in der Nachspielzeit bestraft hatte. Was also macht ein Trainer, um ein solches Szenario ein zweites Mal zu verhindern? Kohfeldt entschied sich für die richtige Lösung: Er brachte in der 76. Minute Claudio Pizarro für Florian Kainz und sieben Minuten später Johannes Eggestein für Yuya Osako.