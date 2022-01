Bei Borussia Dortmund herrscht noch keine Klarheit über die Muskelverletzung, die sich Stürmer Erling Haaland am vorigen Samstag zugezogen hat. Klar ist allerdings, dass er nun eine Woche mehr Zeit hat, um sie auszukurieren und im Zweifel ein Spiel weniger verpassen wird. Die Bundesliga legt am kommenden Wochenende eine Pause ein, ebenso die zweite Liga, auch in den anderen großen europäischen Ligen ruht der Spielbetrieb bis Anfang Februar.

Der Grund für diese ungewöhnliche Unterbrechung ist schon so lange her, dass man ihn fast vergessen hat: Am kommenden Wochenende werden Länderspiele nachgeholt, die vor anderthalb Jahren wegen der Pandemie abgesagt werden mussten. "Das Länderspielfenster vom 31. August bis 8. September 2020 wird durch ein Fenster vom 24. Januar bis 1. Februar 2022 ersetzt - für alle Konföderationen außer der Uefa" , so steht es in einem Fifa-Entscheid vom August 2020. So tritt Brasilien etwa in Ecuador an, Argentinien spielt mit Lionel Messi in Chile. Auch die USA und Kanada treffen aufeinander, ebenso Irak und Iran.

Dass die Uefa-Nationen im Herbst 2020 trotz Pandemie ihre Länderspiele austrugen, verschafft den europäischen Nationalspielern nun eine unverhoffte Verschnaufpause, die zahlreiche deutsche Klubs für Testspiele nutzen. Der VfB Stuttgart, Vorletzter der Bundesliga, ist sogar in ein Trainingslager nach Spanien geflogen.