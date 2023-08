Leder? Der offizielle Ball der Bundesliga wird aus Materialien gefertigt, die auch bei der Nasa zum Einsatz kommen könnten. So wird die Fußballbranche von tiefsitzenden Ängsten befreit.

Glosse von Ulrich Hartmann

Im traditionsverhafteten Fußball-Jargon ist auch heutzutage noch regelmäßig vom runden "Leder" die Rede, obwohl der Ball seit einer halben Ewigkeit nicht mehr aus Leder besteht. Der neue, offizielle Ball dieser 61. Bundesliga-Saison sieht aus nostalgischen Gründen zwar so aus wie ein Ball aus einer Zeit, als man noch zu Recht vom "Leder" sprach. Allerdings wird dieser Ball sogar aus Materialien gefertigt, mit denen die Nasa vermutlich ihre Raumschiffe bauen könnte.

Für all jene, die unbelehrbar weiter vom "Leder" sprechen, hier grob die Bauanleitung des "Bundesliga Brillant APS Classic V23" von Derbystar (159,99 Euro): Dieser Ball der Größe 5 besteht aus einer matten Hightech-Polyurethan-Mikrofaser mit einer Diamantstruktur auf der Oberfläche und ist handgenäht aus 32 Panels mit einer Unterklebung aus recyceltem Polyester und einer Null-Flügel-Blase aus Naturlatex.

Dieses Musterbeispiel deutscher Ingenieurskunst erlöst die stets übersensible Fußballbranche von tief sitzenden Ängsten vor einem unnatürlichen Sprungverhalten und einer nachlassenden Rundheit des Balls. Der Hersteller schmeichelt seinem State-of-the-Art-Produkt in der hauseigenen Beschreibung mit "besonderer Strapazierfähigkeit, extrem weichem Ballkontakt, präzisem Flug- und lebendigem Sprungverhalten sowie einer optimalen, nachhaltigen Rundheit".

Selten war man, was die Rundheit des Balles betrifft, so erleichtert, zumal der erste Liga-Spieltag am Wochenende bewiesen hat: Das mit der optimalen, nachhaltigen Rundheit stimmt wirklich - sogar bei den Eckbällen.