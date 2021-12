Von Maik Rosner, Augsburg

Als der Schiedsrichter das Spiel mit einem Pfiff beendete, hätte man mit geschlossenen Augen den Eindruck gewinnen können, die Augsburger Arena sei üppig bevölkert. Die Jubelschreie nach dem Geisterspiel gegen RB Leipzig fielen derart laut aus, als lägen sich Tausende FCA-Fans nach dem erreichten Klassenverbleib in den Armen. Tatsächlich feierten neben der Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl nur ein paar Klubangehörige das hart erkämpfte 1:1 (0:1). Es würde allerdings kaum verwundern, wenn die Stadt ihren angrenzenden Ortsteil Radau bald erweitert, um das Stadion in diesen sinnigerweise zu integrieren - so viel Krach war im fast leeren Haus.

In der Tabelle bleiben die Augsburger mit nun 17 Punkten auf dem Relegationsplatz 16. Vier Zähler beträgt ihr Vorsprung auf Leipzigs nächsten Gegner Bielefeld, der auf dem ersten direkten Abstiegsrang steht. Bis zur Versetzung bleibt es für den FCA also noch ein weiter Weg, 18 Spieltage vor Saisonende.

Doch die Augsburger freuen sich immer besonders, wenn sie gegen Leipzig ausnahmsweise punkten, weil sie RB traditionell in inniger Ablehnung verbunden sind. Um ihre überbordende Freude zu verstehen, lohnt es aber auch, das Mittwochsspiel in den Kontext der gesamten Hinrunde des FCA zu stellen. Die war geprägt von vielerlei Beschwernissen, von Verletzungen, Sperren und Corona-Ausfällen. Weinzierl musste allein seine Abwehrformation fast so oft wechseln wie seine Socken. Beinahe zwangsläufig stellten sich Probleme ein.

Zuletzt aber drehte sich der Trend, obwohl die Widrigkeiten sogar noch zunahmen. Aus den vergangenen sieben Spielen holte Augsburg elf Punkte, drei davon gegen den FC Bayern (2:1). In den vorherigen neun Ligaspielen hatte es nur zu sechs Zählern gereicht, nach dem desolaten Auftritt beim 1:4 in Mainz Ende Oktober gab es auch intern scharfe Debatten.

Der neue gute Geist versteckt sich erst - aber dann wehrt sich der FCA

Seither scheint sich ein neuer Geist entwickelt zu haben, und mit Verspätung war das auch gegen Leipzig erkennbar. Nach der ersten Halbzeit hätte Augsburg deutlich höher zurückliegen können als nur 0:1 durch André Silvas fünftes Saisontor (19.). Nach der Pause aber rannten und rackerten die Gastgeber so emsig wie Eichhörnchen beim Anlegen der Futtervorräte. So mühsam wie die Nager Nuss für Nuss nähren sich auch die Augsburger Punkt für Punkt, diesmal dank Daniel Caligiuris verwandeltem Handelfmeter (85.). Dass Leipzigs Benjamin Henrichs zuvor der Ball strafwürdig an den Arm flog, geschah aus Sicht der Augsburger so unverhofft, wie wenn die Eichhörnchen ihren versteckten Proviant teils auch nur mit Glück wiederfinden.

Die Augsburger nahmen das Glück der Tüchtigen jedenfalls in Anspruch, was den Stolz von Geschäftsführer Stefan Reuter nicht schmälerte: "Wie wir mit Rückschlägen, mit verletzten oder gesperrten Spielern umgehen, wie wir das als Mannschaft auffangen, das ist beachtlich", sagte er.

Der spät ergatterte Punkt gegen fahrlässige Leipziger steht stellvertretend für die Leistungssteigerung im zweiten Teil dieser komplizierten Hinrunde. Diese kann der FCA am Samstag zum Jahresabschluss bei Greuther Fürth noch zu einer sehr ordentlichen Zwischenbilanz aufbessern. Mit einem Sieg beim Tabellenletzten käme man auf 20 Punkte nach der Hälfte der Saison. Dies ließe den FCA sehr aussichtsreich in die Rückrunde ziehen, selbst bei einem Remis in Fürth läge man über dem Halbzeit-Soll für den Klassenerhalt, denn in den vergangenen vier Jahren genügten dafür stets 34 Punkte. "Wichtig ist, dass wir dran bleiben, dass wir Punkte sammeln", sagte Mittelfeldspieler Niklas Dorsch, einer der fleißigsten bei den Augsburger Eichhörnchen.