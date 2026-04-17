Früher wäre die Sache ganz einfach gewesen. Früher, also im gesamten 20. Jahrhundert sowie während der ersten Dekade im neuen Jahrtausend, wäre der Ball irgendwie im Tor untergebracht worden. Uwe Seeler hätte zur Not seinen Hinterkopf hingehalten; Horst Hrubesch war nicht ohne Grund als „Kopfballungeheuer“ gefürchtet; auch Kalle Riedle galt als ausgewiesener Rübenspezialist. Rudi Völler traf auf jede erdenkliche Weise, Klaus Allofs am liebsten mit links, Miroslav Klose und Ivan Klasnic erzielten ihre Tore gerne nach aufregenden Co-Produktionen.