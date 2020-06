Die Vergabe der Bundesliga-Fernsehrechte für die Spielzeiten ab 2021/22 hat für die erste und zweite Liga neue Anstoßzeiten zur Folge. Statt der bislang fünf Erstliga-Partien am Sonntag um 13.30 Uhr und der fünf Duelle am Montag um 20.30 Uhr werden zehn Spiele am Sonntagabend um 19.30 Uhr stattfinden. Das zweite Sonntagsspiel wird um 17.30 Uhr statt um 18 Uhr angepfiffen. Das Zweitliga-Topspiel steht am Samstag um 20.30 Uhr statt am Montag auf dem Programm, die weiteren Zweitliga-Duelle am Samstag werden um 13.30 Uhr angepfiffen.