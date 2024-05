Am Montagvormittag leitete Nenad Bjelica das Morgentraining des 1. FC Union Berlin , und er tat es in der Überzeugung, dass er seine Arbeit fortsetzen würde. Auch wenn er wusste, dass sich seine Situation nach dem 3:4 gegen den VfL Bochum vom Sonntag nicht gerade verbessert hatte. Im Gegenteil.

Aber: Auch er hatte da von den Worten des Präsidenten Dirk Zingler gehört, die sich am Sonntag so eindeutig angehört hatten und von "voller Unterstützung" für den Trainer kündeten. Im Anschluss an eine knapp einstündige Krisensitzung der Vereinsführung war das Urteil dann aber doch gegen Bjelica gesprochen.

Wie der Verein mitteilte, wurde der 52-Jährige mit sofortiger Wirkung freigestellt - nach 17 Bundesligaspielen mit fünf Siegen, acht Niederlagen und vier Unentschieden. Union steht als Tabellen-15. nur einen Punkt vor dem Relegationsrang und befindet sich in akuter Abstiegsgefahr.

Bjelica wird von U19-Trainer Marco Grote, 51, beerbt, ihm assistiert Marie Louise-Eta, 32. Das Duo hatte bereits im November 2023 im ersten Spiel der Post-Urs-Fischer-Ära die Mannschaft geleitet, als Bjelica übernahm, wurde Eta ins Trainerteam integriert. Dem Vernehmen nach lag auch eine externe Lösung auf dem Tisch, doch diese Pläne verwarf man in der Führung - weil Grote und Eta Mannschaft und Klub bestens kennen.

Präsident Zingler zollte Bjelica Dank. Ihm sei "gelungen, die Mannschaft in einer äußerst schwierigen Situation zu stabilisieren, mit dem Ergebnis, dass wir den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen können". Doch dafür wird in Köln am kommenden Wochenende eine formidable Leistungssteigerung vonnöten sein.

Der Abschied von Bjelica war der Höhepunkt einer ganzen Reihe von dissonanten Tönen der vergangenen Tage, sie gipfelten in einer gespenstischen Stille, als die Partie gegen Bochum vorüber war. Es gab unerhörte "Aufwachen!"-Rufe, als die Bochumer durch Maxi Wittek (16./31.) und Keven Schlotterbeck (37.) mit 3:0 in Führung gingen, es gab - vereinzelt - Pfiffe und Trainer-Raus-Rufe. Und es gab Interviews vor und nach dem Spiel: Präsident Zingler warf bei Dazn dem Fachmagazin Kicker Falschberichterstattung vor, weil es am Maifeiertag vermeldet hatte, dass die Trennung von Trainer Bjelica zum Saisonende beschlossen sei. Und dann war da noch der Coach selbst, der einerseits eingestand, dass die erste Halbzeit ein völlig unerwarteter Murks war ("uns ist nichts gelungen"), und darüber hinaus erklärte, dass der Kader nicht stimmig gebaut sei. "Wir improvisieren die ganze Zeit", klagte er.

Es war eine fußballerische Frage, ebenfalls bei Dazn, die einen derart grundsätzlichen Seufzer zutage förderte. Zur Halbzeit hatte Bjelica von einer Dreier- auf eine Viererkette umgestellt und neben dem virtuosen Brenden Aaronson auch den Stoßstürmer Chris Bedia eingewechselt. Und weil Union auf einmal Fußball spielte, drängte, Tore schoss, lag es tatsächlich nahe, sinngemäß zu fragen: Warum nicht gleich so?

Plötzlich musste Bjelica sein Union-Team offensiv spielen lassen

Bjelica hat im Grunde zeit seines Lebens bevorzugt mit Viererkette spielen lassen. In Berlin fehlten ihm dafür die Spieler, so klang seine Argumentation. Er verwies auf den Winterzugang Kevin Vogt, den er einerseits als verlässlichen und erfahrenen Abwehrrecken schätzt, der aber andererseits seit Jahren im Herzen einer Dreierkette spiele und anders gar nicht verwendet werden könne. Auf der linken Seite spielt Robin Gosens, der einerseits der torgefährlichste Unioner der laufenden Saison ist, andererseits aber defensiv Schwächen zeigt (am Sonntag war er an den ersten drei Gegentoren beteiligt). Und vorne fehlte Bjelica ein echter Strafraumstürmer.

Im Winter waren David Fofana, Sheraldo Becker und Kevin Behrens gegangen; es kamen Yorbe Vertessen und Bedia, die beide Eingewöhnungszeit brauchten. Als Bedia vor einem Monat andeutete, auf Bundesliga-Niveau spielen zu können, war er wegen eines Trauerfalles in der Familie nicht einsatzfähig. Am Sonntag war er zusammen mit Vertessen und Benedict Hollerbach unter den Torschützen. Weil Philipp Hofmann (70.) einen vierten Bochumer Treffer erzielte, waren die drei Berliner Tore nicht genug.

Die Frage war umgehend, wie Union auf die Niederlage (und wohl auch auf die Kritik) reagieren würde. Und sie führte zu den nächsten Schlagzeilen. Zinglers demonstrative Rückendeckung vom Sonntag kam unmittelbar vor der desaströsen ersten Hälfte gegen den VfL - und mit Blick auf die mentale Verfassung der Mannschaft in der ersten Halbzeit gegen Bochum womöglich ein paar Tage zu spät. Auf der anderen Seite gab es im Klub auch gewichtige Stimmen, die Bjelica hinter vorgehaltener Hand vorhielten, das Spiel vercoacht zu haben. Und deshalb dafür plädierten, ihn loszuwerden. So geschah es.

Aus Bjelicas Umfeld verlautet, dass er eine gewisse Erleichterung verspürt. Sein Standing in Berlin war im Grunde vom ersten Tag suboptimal, mit dem Klub wurde er offenkundig nie richtig warm, der Klub mit ihm auch nicht. Er hatte die Arbeit kaum aufgenommen, da kursierten schon Nachrichten über wuchernde Kritik aus Mannschaftskreisen an seinen Methoden. Sie unterschieden sich vom Modus operandi des im November verabschiedeten Kulttrainers Urs Fischer in eklatanter Weise.

Im Januar kam die Affäre um Leroy Sané hinzu, Bjelica hatte ihm im Nachholspiel in München ins Gesicht gegriffen - und wurde für drei Spiele gesperrt. Er blieb, stabilisierte das Team und schmierte zuletzt doch wieder ab. Trotzdem war sein Punkteschnitt in dieser Saison doppelt so gut wie jener von Fischer. Es habe die Notwendigkeit bestanden, einen "neuen Impuls" zu setzen, sagte Geschäftsführer Oliver Ruhnert. "Die Spieler wollen mit Union in der Bundesliga bleiben, davon bin ich absolut überzeugt. Dafür möchten wir ihnen die volle Unterstützung geben und bauen dabei auf ein Trainerteam, das unseren Klub bestens kennt und für diese Aufgabe brennt", fügte Ruhnert hinzu.