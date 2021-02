Enttäuschung in Mönchengladbach, Vorfreude in Dortmund - Marco Rose hat nach langer Bedenkzeit eine Entscheidung getroffen. Nach gut zweijähriger Erfolgsgeschichte am Niederrhein erklärte Borussia Mönchengladbach am Rosenmontag, dass der 44 Jahre alte Fußball-Lehrer den Club zum Saisonende verlassen und zu Borussia Dortmund wechseln möchte.

"Wir haben in den vergangenen Wochen viele Gespräche miteinander geführt, in denen es um die Zukunft von Marco ging. Leider hat er sich nun entschieden, dass er von einer Klausel in seinem bis Juni 2022 laufenden Vertrag Gebrauch machen und im Sommer zu Borussia Dortmund wechseln möchte", sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl laut einer Vereinsmitteilung. Wer sein Nachfolger wird, ist offen.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bestätigte die Verpflichtung auf Anfrage des Sportinformationsdienstes SID. "Wir freuen uns sehr auf ihn", sagte Watzke am Montag. Mit allem anderen will der BVB sich Zeit lassen. "Mehr gibt es momentan nicht zu sagen, das tun wir, wenn Marco Rose hier seinen Job antritt", betonte Watzke: "Das gebietet der Respekt vor allen Beteiligten."

Die lauter werdende Kritik an seiner zögerlichen Haltung veranlassten Rose und Borussia Mönchengladbach offenbar, die Spekulationen zu beenden. Sein über Wochen ausgebliebenes Treuebekenntnis zum Verein hatte bei den Mönchengladbacher Fans für wachsenden Unmut gesorgt und zudem den sportlichen Aufschwung der Mannschaft gefährdet. Obwohl Sportdirektor Eberl die Wahrscheinlichkeit für einen Rose-Verbleib noch am 6. Februar auf "98 Prozent" taxiert hatte, muss er nun auf Trainersuche gehen.

Rose hat das Team bis ins Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester City geführt. Nun beendet er das Projekt in Mönchengladbach vorzeitig nach nur zwei Jahren.