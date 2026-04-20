Es ist inzwischen offenbar Gesetz, dass keine Feier in einem Fußballstadion ohne „Sweet Caroline“ stattfinden darf, auch wenn der FC Bayern im Vorbeigehen eine lang erwartete 35. Meisterschaft gewinnt. Als die alte Schunkelhymne von Neil Diamond verklang, waren am Sonntagabend in Fröttmaning endlich die Fans in der Südkurve zu hören. Sofort stimmten sie „Kompany!“-Rufe an, um den Trainer in den Mittelpunkt zu bitten. Der folgte der Bitte, lief näher zu den Rängen und ließ einen gewaltigen Schrei los.