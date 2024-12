Vergabe der TV-Rechte:Unübersichtlich fürs Publikum – aber gut für die Klubs

Die Samstagskonferenz der Fußball-Bundesliga wechselt zu DAZN, Sky überträgt am Freitagabend und behält die zweite Liga. Was zur TV-Rechte-Vergabe schon bekannt ist.

Von Philipp Selldorf, Köln

Noch gibt es zwar keine Angaben zu den Zahlungen, und offizielle Bestätigungen der Beteiligten liegen ebenfalls nicht vor. Doch die Deutsche Fußball-Liga (DFL) gibt sich keine Mühe, die am Wochenende in Umlauf gelangten Berichte zum Zwischenstand im Bieterverfahren um die Medienrechte der Bundesliga in Zweifel zu ziehen oder gar zu dementieren.