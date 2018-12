Peter Gulacsi

Der Torwart aus Leipzig ist der Torwart mit den wenigsten Gegentoren der Liga. Nun könnte ein Keeper mit wenigen Gegentoren auch einfach die beste Abwehr vor sich haben, was bei Peter Gulacsi nicht einmal sonderlich fern liegt. Doch der 28 Jahre alte Ungar verdiente sich den Platz in dieser Elf spätestens am vorletzten Spieltag der Hinrunde, beim 0:1 in München. Mehrmals rettete er seine Mannschaft aufmerksam, der Höhepunkt: ein Reflex in Lichtgeschwindigkeit nach einem Kopfball von Joshua Kimmich aus wenigen Metern Entfernung. Gulacsi zählt inzwischen unbestritten zu den besten Torhütern der Liga, und als solcher steht er dafür, dass die einst lediglich für ihren forschen Offensivfußball bekannten Leipziger inzwischen auch ausgesprochen seriös verteidigen können. Benedikt Warmbrunn