Es liegt buchstäblich nahe, dass das ZDF-Sportstudio sich gerne Gäste von einem Gegner des FSV Mainz einlädt. Wer am Samstagnachmittag in der Mewa-Arena spielt, hat es abends zur Aufzeichnung ins ZDF-Sendezentrum auf dem Mainzer Lerchenberg nicht weit. Mit einem Auswärtserfolg passt das Konzept noch besser.

Wie vor drei Wochen Sportdirektor Sebastian Kehl von Borussia Dortmund erklärte nun Sportchef Simon Rolfes von Bayer Leverkusen mit just errungenen drei Punkte eine positive Entwicklung – mag der FC Bayern der Konkurrenz noch so weit enteilt sein. Das turbulente 4:3 bei den Rheinhessen verschaffte Rolfes, 43, jedenfalls den Vorteil, weniger das Missverständnis Erik ten Hag vertiefen zu müssen und mehr Nachfolger Kasper Hjulmand loben zu können.

Klar, man hätte in Mainz „besser verteidigen müssen“ und habe es „unnötig spannend“ gemacht, sagte Rolfes, aber „von der Art und Weise, wie wir spielen, war es ein Schritt nach vorne“. Seit dem Trainerwechsel ist die Werkself nunmehr in sieben Partien ungeschlagen, hat übergreifend 37 (!) Bundesliga-Auswärtsspiele nicht verloren und sich wieder in der Führungsgruppe festgesetzt. Der Manager sprach über „unruhige Nächte“ zum Saisonstart, aber wenn etwas nicht passe, müsse man „pragmatisch analysieren und entscheiden“. Der mit mehr Empathie gesegnete Hjulmand habe jedenfalls „schnell für einen guten Alltag gesorgt“. Gemeint war wohlgemerkt das Training.

55 Prozent gewonnene Zweikämpfe unter dessen Regie sind gerade Liga-Bestwert, ebenso fünf Tore nach Standards. Dass sich nun Champions-League-Sieger Paris St. Germain unter dem Bayer-Kreuz vorstellt (Dienstag, 21 Uhr), ist Rolfes gar nicht unrecht: „PSG ist eine absolute Spitzenmannschaft, vielleicht derzeit sogar das beste Team von allen.“ Solch eine Partie eröffne die Option, weitere „Entwicklungsschritte“ zu machen. Vielleicht springe auch „ergebnistechnisch“ etwas heraus, denn immer häufiger blitzt die spielerische Klasse beim auf acht Schlüsselpositionen gegenüber der Vorsaison veränderten Meisterschaftszweiten auf.

Mainz hängt als Europapokalteilnehmer im Tabellenkeller fest

Auch der ehemalige Nationalspieler und frühere Mainzer Jonas Hofmann erhielt mal wieder einen Startplatz. Der Routinier zahlte das Vertrauen mit zwei Torbeteiligungen zurück und hielt ebenfalls eine Eloge auf den zweiten Übungsleiter nach Überfigur Xabi Alonso: „Kasper gibt uns neue Energie und neuen Spirit.“ Hjulmand selbst hatte das erste Gastspiel an ehemaliger Wirkungsstätte, wo der 53-Jährige als Mainzer Cheftrainer von August 2014 bis Februar 2015 wohl zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen ist, ziemlich aufgewühlt. „Wir müssen hart für unsere Punkte arbeiten. Wir sind auf einem guten Weg, ein Team zu bauen“, sagte der Däne. Sein Gegenüber und Landsmann Bo Henriksen, noch deutlich impulsiver an der Linie unterwegs und am siebten Spieltag bereits das dritte Mal verwarnt, arbeitete sich vehement an Schiedsrichter Florian Exner ab, der den Nullfünfern beim Stande von 0:1 bei einer Grätsche von Edmond Tapsoba gegen Paul Nebel einen Strafstoß verweigerte.

Der Nationalspieler und Ex-Leverkusener Nadiem Amiri wollte sich nach Ansicht der TV-Bilder bei Sky gar nicht beruhigen: „Wenn ich das sehe, bin ich schockiert. Vom Schiri war es eine katastrophale Leistung. Ich habe gerade keine Worte dafür – das ist ein klarer Elfmeter.“ Wobei Exner später immerhin andeutete, sich geirrt zu haben: „Wenn man sich die Bilder anschaut, muss man sagen: Da kann man auch Elfmeter geben.“ Die Mainzer wären ebenfalls gut beraten, sich im Nachgang vertiefend mit den eigenen Unzulänglichkeiten zu befassen. Ihren Kontrahenten fällt es nach Ballverlusten verdammt einfach, sich Erfolgserlebnisse zu holen.

Henriksen räumte in der Pressekonferenz ein, dass man viel besser verteidigen müsse, denn: „So können wir Fußballspiele nicht gewinnen.“ Neben Doppeltorschütze Alejandro Grimaldo (11./Foulelfmeter, 45.+3) nutzten Christian Kofane (24.) und der nach einem Achillessehnenriss lange verletzte Martin Terrier (87.) die Anfälligkeit des Gastgebers. So hängt der FSV als Europapokalteilnehmer trotz dreier Treffer von Jae-sung Lee (34.), Amiri (71./ Foulelfmeter) und Armindo Sieb (90.) mit vier Pünktchen im Tabellenkeller fest. Und die vielen Englischen Wochen mit der Zusatzbeschäftigung Conference League kommen erst noch.