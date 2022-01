Niederlage für Mainz 05:Seekrank über der Reling

Beim 1:4 in Leipzig unterlaufen den Mainzern fatale Missgeschicke in Rekordzeit. Bei RB träumen sie nun davon, endlich eine Serie zu starten.

Von Javier Cáceres, Leipzig

Es war nicht ganz eine Stunde gespielt, da verfiel Bo Svensson augenscheinlich in einen Zustand der Resignation. Der dänische Trainer des 1. FSV Mainz 05 wandte dem Spielfeld im Leipziger Stadion den Rücken zu, lehnte die Ellbogen auf die hüfthohe Werbebande und legte den Kopf auf die in der Luft hängenden Oberarme. Sekundenlang verharrte er dort. Als wäre sein Herz mit einem Schlag erkaltet.

Gerade eben noch hatte er Hoffnung geschöpft, durch das Anschlusstor zum 1:2 des Koreaners Jae Sung Lee. Svenssons Hoffnung aber, sie währte nur 62 Sekunden lang. In diese Zeit passten der Mainzer Torschrei, der Anstoß der Leipziger, ein Mainzer Ballverlust, die Pässe von Tyler Adams auf Dominik Szoboszlai und von diesem auf Christopher Nkunku, der den Ball mit einem feinen Lupfer zum 3:1 ins Netz bugsierte (57.). Das war's, wusste Svensson, als er über der Bande hing wie ein seekranker Matrose über der Reling, und so war es dann auch: Das Spiel wurde nur noch aus Gründen der Pflichterfüllung fortgesetzt, bis Referee Deniz Aytekin pünktlich nach 90 Minuten abpfiff, ohne eine Sekunde Nachspielzeit zu gewähren.

Obschon da doch noch ein paar Sachen zu erwähnen wären. Die grundsolide Leistung von Verteidiger Josko Gvardiol oder die Präzisionsarbeit von Kevin Kampl und Tyler Adams im defensiven Mittelfeld, und das eine oder andere Anekdötchen.

Dem Mainzer Hack unterlaufen in Rekordzeit zwei fatale Missgeschicke

Zum Beispiel: dass André Silva noch den Treffer zum 4:1-Endstand erzielte (61.), was bedeutete, dass er nun in vier Spielen unter dem neuen Coach Domenico Tedesco ebenso viele Tore erzielt hat. Oder dass ebendieser Tedesco eine Reihe von Rookies einwechselte, als sein Team durch das Spiel flanierte, als habe der grüne Rasen sich in einen roten Teppich verwandelt: Hugo Novoa, Joscha Wosz und vor allem Sidney Raebiger, der nun mit 16 Jahren, acht Monaten und 22 Tagen hinter Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) und Paul Wanner (Bayern München) der drittjüngste Bundesligadebütant ist, durften ein paar Minuten spielen.

Als die Partie dann vorüber war, rief Tedesco seinen Kader nochmal im Mittelkreis zusammen. Er beglückwünschte seine Spieler, für die Leistung, für die Arbeit in der Vorbereitung. Doch er mahnte auch, dass sie sich nicht zu viel auf den Sieg einbilden sollten. "Wir wollen nun eine gewisse Konstanz sehen", sagte Tedesco.

Detailansicht öffnen In schwindelerregender Form: der Leipziger Torschütze Christopher Nkunku (links). (Foto: Cathrin Mueller/Getty Images)

Ebendiese Konstanz ist das Element, das den Leipzigern in dieser Saison so oft fehlte, weshalb sie sich nach dem Sieg vom Samstag nur über die Annäherung an die Europapokalplätze freuen durften. Nur - oder: immerhin. Und ja, die Gefahr, aus einem derart deutlichen Sieg gegen Mainz exzessiv viel Selbstsicherheit abzuleiten, ist gar nicht mal so gering. Zumal Leipzig neun Spieler ersetzen musste, darunter die Kreativposten Emil Forsberg und Dani Olmo. Im abgelaufenen Kalenderjahr kamen die Mainzer auf nahezu 60 Punkte; zum Auftakt der Saison besiegten sie, coronadezimiert und verletzungsgeschwächt, die Leipziger mit 1:0. Und Mainz deutete auch am Samstag an, über den Jahreswechsel hinaus Mainz geblieben zu sein: Sie spielten aggressiv, positiv, mutig, bis sich nach gut 20 Minuten eine Szene zutrug, die das Spiel mit Konjunktivitis infizierte. Mit Fragen, die mit Was-wäre-gewesen-wenn begannen.

Der Sieg gegen Mainz "war nur der Start", verspricht Leipzigs Stürmer Szoboszlai

Die Szene war diese: Nachdem Mainz den Leipziger Spielaufbau mit intensivem Pressing blockiert hatte, unterliefen Verteidiger Alexander Hack in Rekordzeit zwei fatale Missgeschicke. Erst verlor Hack im Aufbauspiel den Ball an Silva, und als Hack fast bis zur Torlinie zurückgeeilt war, um den selbst gelegten Brand in den Griff zu bekommen, erwischte er nicht den Feuerlöscher, sondern den Brandbeschleuniger: Er fuhr den Arm aus, um Silvas Torschuss zu blocken, und das bedeutet nicht nur Elfmeter für Leipzig (den Silva zur 1:0-Führung verwandelte), sondern vor allem eine rote Karte, die Mainz-Coach Svensson als "spielentscheidend" wertete.

Auch wenn Tedesco mahnte, dass es nicht immer einfach sei, gegen zehn Mann zu spielen, so kam auch er nicht umhin zu konzedieren, dass die 70-minütige Überzahl den Interessen seiner Mannschaft durchaus entgegenkam. Das galt erst recht, nachdem der in dieser Saison sagenhaft inspirierte Christopher Nkunku auf dem Platz stand. Der Franzose erzielte nicht nur das bereits erwähnte, tödliche 3:1, sondern bereitete das eminent wichtige 2:1 durch Szoboszlai (47.) und Silvas abschließendes 4:1 vor.

"Christo ist momentan in absoluter Hochform. So ein Spieler tut extrem gut und hilft uns in jedem Spiel weiter", sagte Nationalspieler Lukas Klostermann. Nkunku hat zurzeit acht Tore auf seinem Konto, der zu Saisonbeginn hinzugestoßene Silva derer sieben, sie sind damit die unangefochtenen Topscorer der Leipziger. Weit vor Szoboszlai, der am Samstag seinen vierten Treffer der Saison erzielte. "Wir haben das gemacht, was wir uns vorgestellt haben. Jetzt müssen wir einfach weitermachen", sagte der Ungar mit Blick auf die Spiele in Stuttgart, gegen Hansa Rostock (im Pokal) und den VfL Wolfsburg, die richtungsweisend werden dürften. "Das war nur der Start", versprach Szoboszlai.