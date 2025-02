Es ist ein ziemliches Brimborium, das der FSV Mainz 05 alljährlich um seinen Fastnachtsspieltag veranstaltet. Wochenlang machen sich die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle Gedanken, was denn diesmal ins kunterbunte Rahmenprogramm passt. Traditionell ist auch der Trikothersteller gefordert, zur fünften Jahreszeit ein besonders originelles Jersey zu entwerfen. Gewiss ließe sich darüber streiten, ob die diesjährige Ausführung mit kuriosen Karos in Blau, Grün, Rot und Gelb gelungen ist. Doch viel wichtiger dürfte den Anhängern des selbst ernannten Karnevalsvereins gewesen sein, was vor 33 305 überwiegend kostümierten Augenzeugen gegen den FC St. Pauli herauskam: ein 2:0-Heimsieg.

Von den Videowänden leuchtete ein schmeichelhaftes Ergebnis, welches ein Abstauber von Jae-sung Lee (67.) und ein Konter von Paul Nebel (90.+5) herbeigeführt hatten. Niemand beim Sieger stellte in Abrede, dass der beim 1:0 patzende Pauli-Keeper Nikola Vasilj mitgeholfen hatte und außerdem Schiedsrichter Felix Zwayer aufpasste, der nämlich den dreisten Täuschungsversuch von Elias Saad mit VAR-Unterstützung enttarnte – und den Elfmeter für St. Pauli zurücknahm (22.). Zuvor hatte der flinke Noah Weißhaupt die Kugel an den Innenpfosten gejagt (6.). Dessen Vater Marco hatte im Jahre 1996 den Nullfünfern gegen den VfL Bochum den Klassenerhalt in der zweiten Liga gesichert. Half das familiäre Band, dass der vom SC Freiburg nach Hamburg verliehene Sohn nicht traf? Jedenfalls kam eines zum anderen, und so steuert der Mainzer Frohsinn in dieser Spielzeit zum idealen Zeitpunkt auf einen vorläufigen Höhepunkt zu.

38 Punkte nach 23 Spieltagen hatte in jener Phase nicht mal Thomas Tuchel auf dem Konto, als die Bruchweg-Boys die Liga rockten. Und auch dessen Vorvorgänger Jürgen Klopp stand nie so gut da. Die Tuchel-Klopp-Zeiten sind zwar längst Geschichte, aber wenn die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz demnächst in den Ausnahmezustand versetzt wird, kann auch der vor einem Jahr von Existenzangst geplagte Fußballverein wieder fröhliche Lieder trällern.

Sportdirektor Niko Bungert hielt erst einmal ganz nüchtern fest: „Wir werden uns nicht weigern, im Europacup anzutreten – wenn es reichen sollte. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg.“ Letztmals unter dem just verabschiedeten Martin Schmidt spielten die Rheinhessen 2016/2017 europäisch. Bungert gehörte als feste Stütze zu jener Gemeinschaft, die viel über ihren kämpferischen Einsatz regelte. Heute kommt eine spielerische Finesse dazu, die neben Antreiber Nadiem Amiri vor allem der im Klub groß gewordene Nebel verkörpert. Der Offensivspieler bewegt sich so geschickt in den Halbräumen, dass die Gegner ihn nicht zu greifen bekommen. Neben dem enormen Laufpensum von meist weit mehr als zwölf, oft auch 13 Kilometern sind neun Scorerpunkte (drei Treffer, sechs Vorlagen) ein Leistungsnachweis, der den U-21-Nationalspieler irgendwann auch für Julian Nagelsmann interessant macht.

Nicht gut spielen, trotzdem gewinnen: „Das ist der nächste Schritt für uns“, sagt Trainer Bo Henriksen

„Wir können und müssen träumen“, beschied Trainer Bo Henriksen fröhlich grinsend. Dass der langmähnige Einpeitscher inzwischen auch mit einer spaßbefreiten Herangehensweise wie gegen die mutigen Aufsteiger reüssiert, muss der Konkurrenz um die Europapokalplätze ein Alarmzeichen sein. „Alles ist möglich. Wenn man ein nicht so gutes Spiel spielt, aber trotzdem gewinnt, ist das natürlich gut“, sagte Henriksen. „Das ist der nächste Schritt für uns.“

Wo könnte diese Mannschaft ihre neue Reife besser aufführen als kommende Woche bei RB Leipzig? Nicht dass man eine spezielle Aversion gegen das Brausekonstrukt hegt, aber Spiele gegen die Sachsen waren häufig Wendemarken. In der vergangenen Saison (2:0, 0:0) blieben die Rheinhessen gegen das Team des ehemaligen Mainzers Marco Rose sogar ohne Gegentor. Beide mit äußerster Kratzbürstigkeit geführten Abnutzungskämpfe waren wichtig auf dem Weg zum Klassenerhalt, über den sich zu Fastnacht 2025 niemand mehr Gedanken macht. Und das heißt in Mainz schon was.