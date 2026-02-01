Zum Hauptinhalt springen

Hängende SpitzeEin Warnhinweis für Müngersdorf

Lesezeit: 1 Min.

Hätte sich das 1:0 seiner Kölner gegen Wolfsburg nicht im Fernsehen angeschaut, sah es aber von der Trainerbanl: Lukas Kwasniok.
Hätte sich das 1:0 seiner Kölner gegen Wolfsburg nicht im Fernsehen angeschaut, sah es aber von der Trainerbanl: Lukas Kwasniok. (Foto: Christof Koepsel/Getty Images)
  • Köln-Trainer Lukas Kwasniok warnt nach dem 1:0 gegen Wolfsburg vor dem Besuch weiterer Heimspiele seines Teams.
  • Kwasniok rät Zuschauern, die "Zauberfußball" sehen wollen, in ein anderes Stadion zu gehen.
  • Der Trainer gibt zu, dass er sich das eigene Spiel im Fernsehen lieber nicht angeschaut hätte.
„Wenn die Menschen Zauberfußball sehen wollen, müssen sie in ein anderes Stadion gehen“: Köln-Trainer Lukas Kwasniok gibt geneigten Zuschauern einen Rat.

Glosse von Philipp Selldorf

Über die Verhältnisse in den USA wird gerade nicht viel Gutes gesagt, doch es ist auch nicht alles schlecht. Nach wie vor setzt Amerika Maßstäbe, zum Beispiel beim Verbraucherschutz. Kein alternatives Faktum: Seitdem die Hersteller auf der Verpackung darauf hinweisen, dass Haustiere nicht in die Mikrowelle gesteckt werden sollten, hat die Zahl der durch elektromagnetische Strahlung explodierten Hamster und Katzen stark abgenommen. Das amerikanische System, Gefahren des Alltags grundlegend zu verdeutlichen, wird vom Bürger geschätzt und auch durch eine jährliche Preisverleihung gewürdigt, den Wacky Warning Award. Schöne Geste. Prämiert wurde unter anderem ein Badewannenhersteller für den Tipp „Vermeiden Sie Ertrinken“ sowie das Unternehmen, das empfohlen hatte, vor dem Zusammenklappen des Kinderwagens „das Kind zu entfernen“.

Überfällig, dass sich Deutschland ein Beispiel nimmt. Wer mit der Deutschen Bahn fährt, kommt mindestens später, häufig sogar niemals an. So ein Satz gehört auf jeden Wagon geschrieben. Dann weiß der Kunde Bescheid, worauf er sich einlässt, und braucht nicht wieder typisch deutsch zu meckern, wenn im Zug das Scheitern der Reise durchgesagt wird. Vielleicht lächelt man dann sogar darüber, was sich die Bahn als Grund für die Störung hat einfallen lassen. „Verbindung ist nicht mehr fahrbar“ – witzig. Oder: „Grund dafür sind Maßnahmen zur Betriebsstabilisierung.“

Auch für Besuche des Fußballstadions sind Hinweise angebracht. Am Getränkestand zum Beispiel droht Gefahr, weil immer häufiger alkoholfreies Bier in den Verkauf geschmuggelt wird. Und ist der ständige Ärger über den Wahnwitz der Handspielregel oder die nervtötenden Videobeweisverfahren etwa nicht gesundheitsschädlich? Der Trainer des 1. FC Köln, Lukas Kwasniok, hat am Freitagabend zudem nahegelegt, dass auch vor dem Fußball an sich zu warnen wäre. Dieses Spiel hätte er sich im Fernsehen lieber nicht angeschaut, erklärte Kwasniok nach der Partie gegen den VfL Wolfsburg (1:0) und warnte auf vorbildliche Weise vor dem Besuch weiterer Kölner Heimspiele: „Wenn die Menschen Zauberfußball sehen wollen, müssen sie in ein anderes Stadion gehen.“ Guter Tipp. Aber nicht rechtssicher formuliert. Vorschlag, der auch nach der Ära Kwasniok Bestand haben könnte: „Wer ins Müngersdorfer Stadion geht, wird mit FC-Fußball nicht unter 90 Minuten bestraft.“

