20. Oktober 2018, 17:31 Uhr Bundesliga Lewandowski und James beruhigen Bayern

Der FC Bayern gewinnt in der Bundesliga 3:1 beim VfL Wolfsburg.

Robert Lewandowski (zwei Mal) und James Rodríguez treffen für die Münchner, Wout Weghorst für Wolfsburg.

Von Peter Burghardt , Wolfsburg

Ganz so spektakulär wie kürzlich die jetzt schon welthistorische Pressekonferenz seines Präsidenten Uli Hoeneß und seines Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge war das Match des FC Bayern am Samstagnachmittag beim VfL Wolfsburg nicht, das bizarre Ereignis ließ sich ja auch kaum toppen. Doch der Serienmeister machte ein gutes, phasenweise sehr gutes Spiel und gewann recht sicher 3:1 (1:0) durch Tore von Robert Lewandowski (zwei) und James Rodríguez und hat nach vier erfolglosen Spielen mal wieder einen Sieg eingefahren, was die bajuwarische Sinnkrise fürs erste besänftigen dürfte. Großkritik an der Leistung, die von der Vereinsleitung mit Verweis auf das Grundgesetz geahndet werden müsste, ist nicht zu erwarten.

Beim FC Bayern liefen zunächst sogar ganz normal elf Spieler über den Rasen, diesmal in roten Trikots und dunkelblauen Hosen, Jerôme Boateng und Thomas Müller saßen erst mal auf der Ersatzbank. Aber natürlich hatte sich der interessierte Teil der Menschheit zuletzt hauptsächlich mit den Herren Hoeneß und Rummenigge (und ein ganz bisschen Hasan Salihamidzic) beschäftigt, die schon sehr lange oder schon länger nicht mehr mitspielen. Deren sitzender Auftritt am Freitag, um die Berichterstatter zu schimpfen, war legendär gewesen, eine unverhoffte Konkurrenz für Giovanni Trapattonis unvergessene Flaschenrede, ähnlich verwirrend. Mit so einem Höhepunkt hatte man so kurz nach der bayerischen Landtagswahl nicht rechnen können, da gerieten sogar kurz die Seehofersöder ins Abseits.

Die skurrile Suada unter Einsatz der Menschenwürde sollte auch die geplagte Mannschaft nach ein paar erfolglosen Wochen vor bösen Blicken schützen, doch man durfte dann wieder auf die aktuellen Profis schauen. Es lohnte sich, die Bayern begannen nach ersten Momenten der Verwirrung ordentlich. Zwar musste nach einem gewagten Rückpass von Joshua Kimmich nach zwei Minuten Manuel Neuer den Ball ins Seitenaus treten, weil sich Wolfsburgs Yannick Gerhardt bedrohlich näherte. Und nach zehn Minuten stoppte Manndecker Niklas Süle am Strafraum sehr robust und sicher den heraneilenden Maximilian Arnold, das Publikum tobte. Ansonsten übernahmen die Münchner das Kommando.

Arjen Robben sieht Gelb-Rot

James Rodríguez schoss beherzt in die linke Ecke, rechts vom Torwart Koen Casteels, der mit einem Hechtsprung rettete. Kimmich versuchte sich nach Arjen Robbens Zuspiel, Casteels war wieder zur Stelle und auch gegen Robben und Robert Lewandowski. Dann war eine halbe Stunde vorbei, und es stand 0:1: Mats Hummels passte von weit hinten zielstrebig nach weit vorne, Thiago Alcântara zog geistesgegenwärtig den Fuß weg, Empfänger Lewandowski schloss mit einem Flachschuss ab.

Trainer Niko Kovac schlenderte mit Kapuzendaunenjacke und weißen Turnschuhen in seinem Revier, er konnte zufriedener sein als nebenan im dunklen Anzug der Wolfsburger Kollege und einstige Bayernstürmer Bruno Labbadia. Rechts machten Kimmich und Robben Druck, links David Alaba und Serge Gnabry, der Gewinner des verlorenen Länderspiels. James hätte erhöhen können, und mit einer herrlichen Theatereinlage von Robben im Strafraum verabschiedete sich der FC Bayern in die Halbzeit: Statt eines Elfmeters gab's eine von Szenenapplaus begleitete gelbe Karte, was später Folgen haben sollte.

Ohne Alaba und mit Rafinha ging es in Teil zwei weiter, und nach 48 Minuten schien die Partie dann bereits weitgehend gelaufen zu sein. Wolfsburgs William köpfelte einen eigentlich harmlosen Ball in Richtung Casteels, Lewandowski ging dazwischen, umkurvte den Belgier. 0:2, der fünfte Saisontreffer des Polen. War's das?

Nicht ganz, denn nach einem Zweikampf zwischen Robben und Elvis Rexhbecaj zückte Schiedsrichter Guido Winkmann die zweite gelbe Karte für den Münchner - Robben musste vom Platz. Da hatten die Bayern nun einen weniger auf dem Feld, und die Gastgeber kamen wieder in Schwung.

Der gerade erst eingewechselte Admir Mehmedi rannte über Rechtsaußen in den Sperrbezirk, fand dort Wout Weghorst in der Mitte, der zog mit Links ab. 1:2, 66. Minute. Kovac tauschte Gnabry gegen Leon Goretzka aus, wohl dem, wer solche Reservisten hat. Die Gäste wurden ein wenig vorsichtiger mit dem nur noch knappen Vorsprung, aber in der 72. Minute bediente Thiago sehr schön Lewandowski, der drehte sich, leitete weiter auf James, der Kolumbianer vollendete zum 1:3. Das war's dann wirklich auf dem Platz, und der interessierte Teil der Menschheit wartete, was es jenseits der Linien bei den Menschenrechtsbayern zu sagen geben würde. "Superbayern", sangen in Wolfsburg die Bayernfans.