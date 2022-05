Kommentar von Philipp Selldorf

In Dortmund, Wolfsburg und Gelsenkirchen gab es wahrscheinlich ein Seufzen der Erleichterung, als die Nachricht von Robert Lewandowskis Plänen bekannt wurde. Die Borussia, der VfL und Schalke 04 sind die deutschen Klubs, denen der Mittelstürmer den größten Schaden zugefügt hat. 27 Treffer hat Lewandowski in all den Jahren dem BVB verpasst, 25 dem VfL (einmal sogar fünf Stück an einem einzigen Abend), und die Schalker haben in 13 Begegnungen seit 2016 nur ein einziges Spiel gegen die Bayern bestritten, in dem Lewandowski kein Tor geschossen hat - als er ausnahmsweise pausieren musste.