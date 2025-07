Der SC Neom aus Saudi-Arabien buhlt um Granit Xhaka. Der Schweizer wäre nach Florian Wirtz, Jonathan Tah, Jeremie Frimpong und Trainer Alonso das nächste zentrale Mitglied des Meisterteams, das Bayer 04 verlässt.

Von Philipp Selldorf

Aus der Sicht der Fans von Bayer Leverkusen war die Passagierliste für den Flug der Mannschaft zum Trainingslager in Rio de Janeiro mindestens so interessant wie ein Aufgebot des Bundestrainers für die Weltmeisterschaft. Bis zum späten Montagabend mussten sie warten, dann gab der Klub – kurz vor dem Abflug – die Namen der Reisenden preis. Dass sich auf der Liste in der Rubrik Mittelfeld zwischen Ibrahim Maza – Zugang von Hertha BSC – und Montrell Culbreath, einem U-19-Spieler, auch der Name Granit Xhaka fand, grenzte beinahe an eine Überraschung.