29. Oktober 2018, 15:20 Uhr Rudi Völler "Habt ihr das gehört? Unverschämtheit"

Bayer Leverkusen gewinnt 6:2 in Bremen und rettet Trainer Heiko Herrlich damit ziemlich sicher den Job.

Bayer-Sportdirektor Rudi Völler ist danach trotzdem schlecht drauf. Ein Gespräch beim Fernsehsender Sky bezeichnet er als "Unverschämtheit".

Von Ralf Wiegand , Bremen

Immerhin, das Grundgesetz bemühte Rudi Völler nicht an diesem Abend, und eigens eine Pressekonferenz einberufen musste er auch nicht, um einen Journalisten vor anderen Journalisten herunterzuputzen. Die Presse war ja praktischerweise schon da, wartete hinter einem Absperrband im Weserstadion "auf Stimmen", wie das im Jargon heißt. Wenn sie Glück haben, die Chronisten des Bundesliga-Alltags, und wenn ihre Arme lang genug sind, um die Aufnahmegeräte aus dem Kollegenpulk heraus nah genug an die Quelle der Stimme heranzuschieben, haben sie später eine Geschichte auf Band. Wenn sie noch mehr Glück haben, bleibt Rudi Völler bei ihnen stehen. Um es vorwegzunehmen: Schlecht drauf ist er am besten.

6:2 hatten die Fußballer von Bayer Leverkusen gerade in Bremen gewonnen, das Ergebnis klang angesichts der vorangegangenen Formkurven beider Teams wie Fake News, entsprach aber tatsächlich der Wahrheit. "Jeder Ballverlust war eine Chance oder ein Gegentor", klagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt nach der ersten Heimniederlage seiner einjährigen Amtszeit. Dem Ausfall zweier Leistungsträger, des Abwehrchefs Niklas Moisander und des Defensivstrategen Philipp Bargfrede, hatte der neue Bremer Sonnenschein mit einer zur Dreierkette sortierten Abwehrreihe zu begegnen versucht.

Die Bremer Spieler hängen dem Vernehmen nach zwar stets wissbegierig an den Lippen ihres pädagogisch ambitionierten Lehrers, doch diesmal wirkte die Klasse überfordert - setzen, sechs, beschied die Lokalpresse am nächsten Morgen zum Beispiel dem jungen Leihspieler Marco Friedl, der die dicksten vieler dicker Abwehrfehler begangen hatte. Auf diese Weise hatten die Bremer, die sich durch einen Sieg auf Platz zwei hätten vorschieben können, ihren Gästen Tore durch Volland, Brandt, Bellarabi, Havertz (zwei) und Dragovic erlaubt und ihnen eine Fluchttür aus der Krise geöffnet.

Eine weitere Niederlage hätte für Herrlich das Aus bedeutet

Für solch satte Siege, errungen in der unbequemen Lage der ins letzte Tabellendrittel versackten Leverkusener, ist das Wort "Befreiungsschlag" einst in den Fußball-Duden aufgenommen worden. Bremen habe "eine Top-Mannschaft, einen Top-Kader und einen überragenden Trainer", flötete Leverkusens Coach Heiko Herrlich später, was er sicher auch so gemeint hat, was aber in erster Linie den eigenen Erfolg noch heller strahlen lassen sollte: Schaut, die sind so gut - aber ich war besser. Abwarten und auskontern wollte Herrlich den Gegner, weswegen er alles auf den Platz geschickt hatte, was schnell rennen kann. Da durfte sich Herrlich schon mal auf die zuletzt tief hängenden Schultern klopfen.

Vor dem Anpfiff war klar gewesen, dass eine weitere Niederlage das Aus für Herrlich bedeutet hätte. Unter der Woche hatte es in der Europa League schon ein 2:3 in Zürich gesetzt, der Drei-zwei-eins-Countdown, den Völler für die Spiele in der Schweiz, in Bremen und im Pokal in Mönchengladbach (Mittwoch) ausgelöst hatte, lief seit dem glücklichen 2:2 gegen Hannover gnadenlos runter. Noch habe Herrlich das volle Vertrauen, sagte Völler nach diesem Spiel vor einer Woche. Und alle plötzlich so: Noch? Hat er noch gesagt?

Über die Reißfestigkeit von Herrlichs Arbeitsvertrag wird ja schon länger immer wieder mal spekuliert, "seit dem zweiten Spieltag geht das so", motzte also Rudi Völler im Bauch des Bremer Weserstadions von der anderen Seite des Absperrbandes herüber. Zuvor hatte er offenkundig noch ein bisschen Fernsehen geschaut: "Habt ihr das gehört? Unverschämtheit", sagte Völler, der in diesem Moment gar nicht so aussah wie ein 6:2-Sportdirektor, sondern eher wie ein 0:0-Bundestrainer. Eine "Sauerei" sei das, was da im Studio des Bundesliga-Begleitsenders Sky abgelaufen sei.