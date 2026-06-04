Ein Spanier soll die Werkself reparieren: Bayer Leverkusen hat seine Trainerfrage für die kommende Saison gelöst und Carles Martínez verpflichtet. Das teilte Bayer am Donnerstag mit. Der 42-Jährige tritt damit die Nachfolge des Dänen Kasper Hjulmand an, dessen Entlassung schon seit Wochen wahrscheinlich wirkte. Martínez kommt vom französischen Erstligisten FC Toulouse – und ist nach Meistertrainer Xabi Alonso der zweite Spanier auf der Bank des Werksklubs.

„Wir haben uns intensiv mit der Frage beschäftigt, welcher Trainer am besten zur nächsten Entwicklungsphase von Bayer 04 passt“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: „Carles Martínez hat in Toulouse zahlreiche junge Spieler erfolgreich weiterentwickelt und eine international geprägte Mannschaft zu einer starken Einheit geformt.“

Martínez erhält einen Zweijahresvertrag. Er hatte Toulouse in der vergangenen Saison auf Rang neun geführt und 2023 noch als Co-Trainer mit dem Klub den Pokal gewonnen. „Carles ist ein Trainer mit klaren Prinzipien und einer modernen Spielidee“, sagte Rolfes: „Wir sind davon überzeugt, dass er die richtigen Impulse für unsere sportliche Zukunft setzen kann.“ Martínez’ Vertrag in Frankreich war zum Ende der Spielzeit ausgelaufen.

Die Verpflichtung des Spaniers ist für Bayer das Ende einer wochenlangen Reise, denn dass Hjulmand den Klub verlassen muss, hatte sich schon während der noch laufenden Saison angedeutet. Der 54-Jährige hatte Bayer schon nach dem 2. Spieltag von Erik ten Hag übernommen und mit einer starken Hinrunde stabilisiert, die Rückrunde verlief aber enttäuschend. Das Team verpasste die erneute Qualifikation für die Champions League.

Noch Ende Mai schien dann eine Einigung mit dem Spanier Andoni Iraola vom AFC Bournemouth bevorzustehen, der aber wohl entscheidend vom FC Liverpool umworben wurde. Der Brasilianer Filipe Luis sagte der AS Monaco zu, auch Oliver Glasner, mit Crystal Palace Sieger der Conference League, wurde gehandelt.