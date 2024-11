Von Philipp Selldorf, Leverkusen

Auch nach der Halbzeitpause schien zur allgemeinen Überraschung wieder der Mond über dem Spielfeld in der Leverkusener BayArena. Nicht der allseits geschätzte Erdtrabant, der am Freitagabend im Rheinland hinter Wolken verborgen blieb, sondern der Mond im übertragenen Sinn, denn kein Kopf der Bundesliga leuchtet zurzeit wirkungsvoller auf dem Rasen als der hell blondierte von Robert Andrich, und dass der Nationalspieler weiterhin am Spiel zwischen Bayer 04 und dem VfB Stuttgart teilnahm, das durfte die Besucher im Leverkusener Stadion schon verwundern. Andrich war bereits mit der gelben Karte verwarnt und wandelte mit seinem forcierten Einsatz in scheinbar jedem Moment am Rande des Platzverweises.