Bayer Leverkusen hat offenbar den Transferpoker um Toptalent Ibrahim Maza vom Zweitligisten Hertha BSC gewonnen. Wie Bild und Sky am Donnerstag übereinstimmend meldeten, wechselt der 19-Jährige im Sommer zur Werkself. Demnach soll Maza am Wochenende einen Vertrag bis 2030 unterschreiben und rund zwölf Millionen Euro Ablöse kosten.

Der algerische Nationalspieler hat sich vor allem in der laufenden Saison in den Fokus zahlreicher Topklubs gespielt. In bislang 29 Zweitliga-Einsätzen kam Maza auf fünf Tore und fünf Vorlagen. Erst im vergangenen Sommer hatte das Hertha-Eigengewächs seinen Vertrag in Berlin bis 2027 verlängert, allerdings dem Vernehmen nach mit Ausstiegsoptionen. In der Leverkusener Offensive wäre Maza mittelfristig ein möglicher Ersatz für Florian Wirtz, falls jener die Bayer-Elf verlässt. Maza gilt als größtes Talent aus der Hertha-Akademie der vergangenen Jahre. Auch andere Bundesligisten, unter anderem der VfB Stuttgart, hatten Interesse gezeigt.