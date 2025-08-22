Zum Hauptinhalt springen

MeinungBundesliga:Nach dem Totalumbau braucht Leverkusen Geduld

Kommentar von Philipp Selldorf, Leverkusen

Der Monumentalumbau des Teams von Trainer Erik ten Hag (rechts) war so nicht geplant, auch nicht von Geschäftsführer Simon Rolfes (links). Das Leverkusener Budget immerhin gibt’s her.
Der Monumentalumbau des Teams von Trainer Erik ten Hag (rechts) war so nicht geplant, auch nicht von Geschäftsführer Simon Rolfes (links). Das Leverkusener Budget immerhin gibt’s her. (Foto: Jan Huebner/Imago)

Es war einmal eine Meistermannschaft: Das Team von Trainer Erik ten Hag hat zehn Spieler verloren und 14 hinzubekommen, trotzdem ist der Umbau längst nicht fertig.

In den vergangenen Tagen musste Simon Rolfes möglicherweise aufpassen, dass er nicht mit sich selbst Transfergespräche führt. Solch ein hitziges Import-Export-Quartal wie in diesem Sommer haben weder Bayer Leverkusens Geschäftsführer noch der Verein selbst je erlebt, und das will etwas heißen: In den frühen Nullerjahren, als Reiner Calmund mit wachsend wilder Leidenschaft an der Spielerbörse spekulierte, führte die Verwaltung mitunter Personalakten von Profis, die das Bayer-Kreuz nie aus der Nähe gesehen haben. Spieler wurden gekauft, verliehen, getauscht, weiterverkauft, abgefunden. Calmund, so scherzte man, wusste bald selbst nicht mehr genau, wen er alles in Besitz genommen hatte.

