Ibrahim Maza hat in der vergangenen Woche nicht nur seinen 20. Geburtstag gefeiert, sondern auch auf angenehme Weise mit Pep Guardiola Bekanntschaft geschlossen. Zwar hat der berühmte Trainer nicht mit ihm angestoßen, doch sinngemäß hat er ihm zugeprostet, als er unentwegt seufzend über Manchester Citys 0:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen sprach und dabei außer dem eigenen Versagen bei der Mannschaftsaufstellung ausdrücklich und namentlich Mazas Verdienste für den Gegner hervorhob.

Ein Kompliment des spanischen Lehrmeisters hat unstrittig hohen Wert. Pep Guardiola liebt begabte Mittelfeldspieler mit einer ähnlichen Leidenschaft wie der Archäologe der Antike eine frühmykenische Tonscherbe. Trotzdem ist seine Anerkennung lediglich eine unter vielen. Komplimente hört der gebürtige Berliner Maza, seitdem er bei den Reinickendorfer Füchsen in den Fußballbetrieb eingestiegen ist; sie begleiteten ihn durch seine Frühgeschichte, in der er mit Hertha BSC deutscher B- und deutscher A-Juniorenmeister wurde; und sie gingen auf einmal durch das ganze Land, als er 17-jährig sein erstes Bundesligaspiel für die Berliner bestritt. Pal Dardai war sein Förderer in der Jugend und bei den Profis, in väterlicher Ansprache. Er habe Maza „genug in den Hintern getreten, damit er sich bewegt“ und ihm immer wieder eingetrichtert: „Du bist von Gott mit einem Riesentalent gesegnet. Bitte bleib fleißig!“ Der Appell blieb nicht unerhört.

Leverkusen in der Champions League : Die Rache der Unterschätzten Bayer Leverkusen düpiert City in Manchester. Auch dank Torwart Mark Flekken – der vor ein paar Wochen vom Publikum noch verhöhnt wurde. SZ Plus Von Philipp Selldorf ...

Ende Mai, vor fünf Monaten also, fügte Leverkusens Sportchef Simon Rolfes eine weitere Lobrede auf Maza hinzu, nachdem Bayer 04 den von vielen Klubs umworbenen Mittelfeldspieler bis 2030 unter Vertrag nehmen konnte: Maza sei „aktuell einer der interessantesten jungen Offensivspieler. Er passt zu unserer Art des Fußballs, hat hervorragende technische Fertigkeiten, er ist dribbelstark und durchsetzungsfähig und hat dabei einen Blick für seine Mitspieler, die er glänzend einzusetzen weiß“. Es war nicht so verblüffend, dass Rolfes ein bisschen Werbung für einen Einkauf machte, der seinen Klub zehn Millionen Euro kostete. Aber es ist beachtlich, wie schnell es Maza gelungen ist, die Prädikate zu bestätigen, die ihm Rolfes zugesprochen hatte.

„Ich bin ein Zehner“, sagt Maza. In Leverkusen spielt er trotzdem etwas weiter hinten

Dabei war der Anfang nicht gerade einladend: Die Leverkusener Mannschaft glich im Sommer einem Trupp von Saisonarbeitern, die man hektisch aus allen Himmelsrichtungen zusammengeholt und obendrein unter zweifelhaftes Kommando gestellt hatte. Trainer Erik ten Hag wurde jedoch schleunigst abberufen, Kasper Hjulmand kam, und Ibrahim Maza sollte von dem Wechsel mehr profitieren, als er anfangs vielleicht gedacht hatte. Denn erst mal verbrachte er viel Zeit auf der Reservebank, der neue Coach arbeitete noch am Profil des Spielers und der Mannschaft.

Maza hatte vor ungefähr einem Jahr seine Bestimmung als Fußballer folgendermaßen definiert: „Ich bin ein Zehner.“ Kasper Hjulmand korrigierte die Selbsteinschätzung, indem er den versierten Techniker ein Stück nach hinten beorderte, um ihn an der Seite von Aleix García in der Mittelfeldzentrale einzusetzen. Die von Rolfes erwähnte Zweikampfstärke kommt Maza dabei zugute. Anfangs war der vom Trainer verordnete Positionswechsel eine Verlegenheitslösung aus Personalmangel, jetzt ist er bewährte Methode.

„Ibo ist ein Superlerner“, stellte Hjulmand fest, „er lernt sehr schnell, seine Persönlichkeit macht ihn aus.“ Beim 1:0-Sieg Anfang November in Lissabon, als er die Rolle erstmals übernahm, wurde er sofort zum besten Spieler des Abends gewählt. Pädagogen mögen solche Auszeichnungen im Teamsport Fußball für fragwürdig halten, aber die Spieler wissen sie zu schätzen: „Jeder Junge träumt davon, so etwas mal bekommen zu dürfen“, sagte Maza.

Der Sprung aus der zweiten Liga in die Champions League ist Maza so gut gelungen, dass auch der Bundestrainer über ihn schwärmte. Wenngleich voller Bedauern. Maza, Sohn einer Vietnamesin und eines Algeriers, hat früher in den Juniorenteams des DFB gespielt, vor einem Jahr schloss er sich aber der Auswahl Algeriens an. Wie in Leverkusen, wo er immer wieder den wenig hilfreichen Vergleich mit seinem „Vorgänger“ Florian Wirtz zu hören bekam, stand ihm Wirtz auch in der Nationalelf in der Quere. Zumindest theoretisch: Er wolle unbedingt zur WM, erklärte Maza neulich, doch Deutschlands Team sei zu stark für ihn: „Mit Spielern wie Musiala, Wirtz und anderen, dachte ich, dass ich auf der Position des Spielmachers bessere Chancen hätte, mit Algerien bei der Weltmeisterschaft zu spielen.“

Ob er sich noch mal als Sechser beim DFB bewerben möchte? Verbandsrechtlich wäre das noch möglich, aber die Entscheidung hat offenbar Bestand. Und immerhin: In Algeriens Auswahl spielte er kürzlich mit einem Mann, dessen Name in der Fußballwelt mindestens so viel Wirkung hat wie der von Pep Guardiola – auch wenn der 27 Jahre alte Torwart Luca Zidane lediglich der Sohn des großen Zinédine Zidane ist.