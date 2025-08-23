„Bayer 04 steht kopp“, leuchtete es nach einer Stunde Spielzeit plötzlich auf den Anzeigetafeln in der BayArena auf. Bayer Leverkusen lag zu diesem Zeitpunkt bereits mit 1:2 hinten gegen die TSG Hoffenheim und, ja, Bayer 04 stand wirklich ein bisschen kopp. Aber diese gewisse Verwirrung war es nicht, die dem Publikum hier offiziell annonciert werden sollte. Es ging nicht um die eher dürftige Leistung der Fußballmannschaft. „Bayer 04 steht kopp“ ist eine Karnevalsparty im November, und für die können jetzt Karten gekauft werden.

Im Kader des Fußballklubs SV Bayer Leverkusen ist die große Erneuerung (auch XXL-Umbruch genannt) mit allerhand Unwägbarkeiten verbunden. Bei umfangreichen Renovierungen gehen schließlich auch mal Dinge zu Bruch. Vor dem ersten Bundesligaspiel unter dem neuen Trainer Erik ten Hag sowie mit etlichen neuen Spielern könnte bei manchem Fan eine Textzeile aus dem vor jedem Heimspiel inbrünstig gesungenen Lied „Leverkusen“ ins Gedächtnis gerufen worden sein. Diese Liedzeile hat im Bayer-Fußball schon länger keine Rolle mehr gespielt. Sie lautet: „Auch in schweren Zeiten, und tut es noch so weh, werden wir dich begleiten, unseren SVB.“

Nach zwei bemerkenswerten Bundesliga-Spielzeiten mit dem Meistertitel und Platz zwei bricht Leverkusen gerade in eine neue Ära auf, aber trotz der 1:2 (1:1)-Auftakt-Niederlage gegen Hoffenheim geht hier bislang eher niemand davon aus, dass das schwere Zeiten werden oder dass es gar sehr weh tun könnte. Dennoch wird sich erst zeigen müssen, wie schnell und wie schmerzlos der Niederländer ten Hag die Kaderumbauarbeiten gestalten kann.

„Aus meiner Erfahrung kann ich sagen: Das dauert!“, verriet ten Hag nach dem Spiel in der Pressekonferenz. Für alle Ungeduldigen unter den Fans und Mitarbeitern war das keine besonders ermutigende Prognose. „Fußball ist kompliziert“, ergänzte ten Hag, „das geht nicht von einem Tag auf den anderen, wir haben noch viel Arbeit vor uns.“

Torwart Mark Flekken, ebenfalls neu in Leverkusen und ebenfalls ein Mann mit Erfahrung, fand in diesem ersten Spiel „nicht alles schlecht, aber auch nicht viel Gutes“. Zu wenig Tempo und zu viele einfache Fehler habe er registriert. „So etwas braucht Zeit“, sagte auch er, „wir können da nur um Geduld bitten.“

Gleich die erste Halbzeit am Samstag gegen eine TSG Hoffenheim, die in der Branche nicht gerade als Schreckgespenst bekannt ist, hat angedeutet, wie wechselhaft die Bayer-Metamorphose vonstattengehen dürfte: Erst schoss Hoffenheims Tim Lemperle nach 100 Sekunden an den Pfosten, dann köpfelte Leverkusens Neuzugang Jarell Quansah in der 6. Minute das 1:0, dann glich Fisnik Asllani in der 25. Minute für Hoffenheim zum 1:1 aus.

Nur drei Neue stehen bei Bayer 04 in der Startelf

In der zweiten Halbzeit brachte Lemperle die Hoffenheimer 2:1 in Führung (52.). Bayer stand kopp – und schaffte es trotz einer gewissen Feldüberlegenheit nicht, noch den Ausgleich zu schießen. Mittelstürmer Patrik Schick hatte keine einzige Torchance.

Dabei hat sich der allseits als XXL-Umbruch deklarierte Neuaufbau der Leverkusener Mannschaft am Samstag anfangs eher gar nicht so sehr als XXL-, sondern allenfalls als L-Umbruch dargestellt. Zehn relevante Spieler aus der vergangenen Saison haben den Verein verlassen (Hradecky, Kovar, Tah, Xhaka, Frimpong, Wirtz, Adli, Buendia, Hermoso, Mukiele), zehn Neue sind gekommen (Flekken, Blaswich, Badé, Echeverri, Poku, Tillman, Kofane, Quansah, Tape, Maza) – aber nur drei von den Neuen standen in der Startelf: Flekken im Tor, Quansah in der Dreierkette hinten rechts und Ibrahim Maza im offensiven Mittelfeld halbrechts. Bei den Hoffenheimern waren es dagegen sieben Neue in der Anfangsformation, darunter der in der Vorsaison an den Zweitligisten Elversberg verliehene Asllani, der sich gleich mal zum Spieler des Tages aufschwang.

In der zweiten Halbzeit kamen von den Leverkusener Neuzugängen noch Ernest Poku auf dem linken Flügel sowie Christian Kofane und Claudio Echeverri im offensiven Mittelfeld zum Einsatz. Da wurde es dann schon eher ein XL-Umbruch.

„Wir dürfen es nicht zu sehr als Ausrede nehmen, dass das hier eine neu zusammengestellte Mannschaft ist“, sagte der Torwart Flekken später noch. Axel Tape hatte bis zum Ende auf der Ersatzbank gesessen ,und die Neuzugänge Malik Tillman und Loic Badé hatten noch nicht mal zum Kader gehört. Der Umbruch wird also noch größer werden, und man darf nicht ausschließen, dass das zuletzt zwei Jahre lang so starke Bayer Leverkusen in dieser Saison noch häufiger mal Kopf stehen wird.