Leverkusen gewinnt das Bundesliga-Auftaktspiel in Mönchengladbach 3:2 durch ein spätes Tor von Florian Wirtz – aber im Zentrum der Debatte steht mal wieder der Videoschiedsrichter. Die Borussia zürnt.

Von Ulrich Hartmann, Mönchengladbach

Ausgerechnet die Fans von Borussia Mönchengladbach lobte der Trainer Gerardo Seoane Freitagnacht besonders. „Elektrisierende Stimmung!“, schwelgte er, „vielen Dank an unsere Fans!“ Dabei hatten just diese Gladbacher Anhänger mit einer von ihnen provozierten Spielunterbrechung überhaupt erst dafür gesorgt, dass das Bundesliga-Eröffnungsspiel zunächst zehn Minuten und dann de facto sogar 13 Minuten Nachspielzeit bekam und dass sich die spielentscheidende Szene so spät überhaupt noch ereignen konnte.