Als Eintracht-Stadionsprecher Daniel Wolf die Kulisse in der Frankfurter Arena vor der Partie einstimmte und die „Festung im Stadtwald“ beschwor, ahnte er nicht, dass der Vorfreude der Eintracht-Fans die blanke Ernüchterung folgen sollte. So richtig massiv stand die Festung nicht, bereits nach 33 Minuten führte Bayer Leverkusen 3:0, am Ende stand ein hochverdienter 4:1 (3:1)-Erfolg für den Meister. Der liegt zwar weiterhin acht Punkte hinter dem FC Bayern in der Tabelle, doch die leicht heraus kombinierten Tore von Nathan Tella (26.), Nordi Mukiele (29.), Patrik Schick (33.) und Aleix Garcia (62.), bei einem Gegentreffer von Hugo Ekitiké (37.), vermittelten eine andere Botschaft.

In dieser Verfassung ist beim anstehenden Champions-League-Achtelfinale zwischen den Bundesliga-Schwergewichten Bayern und Bayer kein Favorit auszumachen - beide Aushängeschilder des deutschen Fußballs sind in Topform. Im Leverkusener Lager ist die Stimmung jedenfalls blendend, vor dem Hinspiel am Mittwoch (21 Uhr) in München stimmte sich der Anhang bereits mit den obligatorischen Lederhosen-Chören ein.

„Wir haben ein hohes Pressing gezeigt, viele Ballgewinne gehabt und unsere Torchancen genutzt“, sagte der in Klasseform aufspielende Bayer-Stratege Granit Xhaka. Insbesondere mit der ersten Halbzeit war er hochzufrieden: „Wir sind stabil genug, um Bayern zu ärgern. Wir sind noch in drei Wettbewerben dabei.“ Anders als die Münchner übrigens. Der Schweizer Rekordnationalspieler war an diesem Abend vorangegangen, um der Eintracht den Nerv zu rauben. „Leverkusen war ein bis zwei Klassen stärker, sie haben sehr erwachsen gespielt“, räumte Frankfurts Torhüter Kevin Trapp ein: „Sie haben viel Plan und eine unfassbare Qualität.“

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche hatte zuvor schon geunkt, dass München und Leverkusen „in einer eigenen Liga“ spielen würden – sieben Tagen zuvor hatte sein Team bereits die erste Lehrstunde erhalten und hat nach der zweiten vom Samstagabend insgesamt acht Gegentore kassiert. Dass Leverkusens Meistercoach Xabi Alonso zu seinem Einstand im Oktober 2022 in Frankfurt eine 1:5-Packung kassierte, kann heute kaum einer mehr glauben. Diese Abreibung „vergesse ich nicht“, hatte der Spanier zuvor gesagt. Seitdem sei aber „viel Zeit“ vergangen, die Entwicklung sei nicht nur in Bezug auf den Kader groß, „auch bei der Mentalität“.

Leverkusen spielt so überlegen, dass das Grummeln auf den Rängen deutlich vernehmbar ist

Zum Beleg übernahm seine selbstbewusste Besetzung sofort das Kommando. Nach fünf Minuten vergab Mittelstürmer Schick die erste von vielen Chancen. Leverkusen wirkte nicht nur technisch und taktisch, sondern bisweilen auch gedanklich einen Schritt weiter. Obwohl Frankfurts Trainer Dino Toppmöller erstmals den französischen Doppelsturm mit Ekitiké und Elye Wahi in der Startelf aufgeboten hatte, versandeten die Versuche meist schon an der Mittellinie, weil das Pressing der Gäste erbarmungslos griff. Als Taktgeber Xhaka einen Traumpass spielte, der sowohl die Eintracht-Verteidiger Robin Koch und Arthur Theate als auch Torhüter Kevin Trapp auf dem falschen Fuß erwischte, fiel das erste Tor: Tella schoss flach ins linke Eck.

Kurz darauf sollte der Torschütze zwar zunächst an Frankfurts Schlussmann scheitern, doch nach dem folgenden Eckstoß spitzelte Verteidiger Mukiele die Kugel zum 2:0 über die Linie. Ganz bitter schien es für die Hessen zu werden, als ein durchdachter Spielzug das 3:0 durch Schick brachte – wieder hatte Xhaka unbehelligt initiiert und Alejandro Grimaldo vorbereitet.

Das erste Grummeln auf den Rängen der Eintracht-Fans war ob der Überlegenheit des Gegners deutlich vernehmbar, immerhin erzielte Ekitiké nach einem zu kurzen Klärungsversuch von Mukiele das 1:3. Gleichwohl blieb der Eindruck haften, dass der Europa-League-Achtelfinalist – am Donnerstag bei Ajax Amsterdam gefordert – schlicht überfordert war. Und das ohne größeres Zutun von Nationalspieler Florian Wirtz, der für seine Klasse anfangs eher unglücklich agierte.

Toppmöller nahm die indisponierten Ansgar Knauff und Hugo Larsson zur Pause heraus, um mit Nnamdi Collins und Oscar Hojlund die Defensive zu festigen. Als der ansonsten blasse Wahi in seiner besten Szene den Pfosten traf, stand der 20-Millionen-Wintereinkauf im Abseits (48.). Wie es sich für eine Spitzenmannschaft gehört, zog Leverkusen den Frankfurtern genau in deren bester Phase den Stecker. Nach Vorstoß über Jeremie Frimpong jagte Garcia den Ball mit höchster Entschlossenheit in die Maschen – den Spielzug hatte Wirtz eingeleitet.

Für letzte Aufregung sorgte der spät eingewechselte Victor Boniface, der sich bei Emiliano Buendia beschwerte, weil dieser ihn nicht angespielt hatte. Der Nigerianer war selbst von Xhaka nur schwer zu beruhigen. „Kein Problem“, sagte Trainer Alonso: „Beide wollten das Tor machen, wir klären das intern.“