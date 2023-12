Von Philipp Selldorf, Leverkusen

Sonntags dem FC Bayern hinterherzusiegen, das ist eine Herausforderung, an die sich Bayer Leverkusen allmählich gewöhnt hat. Die Tabellenführung haben die Rheinländer bisher jedes Mal zurückgewinnen können, wenn die Bayern samstags ihre drei Punkte eingesammelt hatten und sie selbst wegen des Engagements in der Europa League am Tag des Herrn nachlegen mussten, und daran hat sich auch nach dem Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund nichts geändert. Allerdings ist der erste Platz womöglich nur so lange geborgt, bis die Bayern ihr Nachholspiel gegen Union Berlin bestritten haben. Denn an diesem Sonntag reichte es für die sieggewohnten Leverkusener nur zu einem 1:1 (0:1).