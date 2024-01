Kommentar von Philipp Selldorf

In der Begriffsgeschichte der Bundesliga ist der Bayern-Dusel ein enger Verwandter des Bayern-Bonus, letzterer öfter in Verbindung mit dem Terminus "Fußball-Mafia DFB". Vom Bayer-Dusel und Bayer-Bonus hingegen ist in der Mythologie des deutschen Fußballs bisher noch keine Rede. Das könnte sich nun ändern. Mancher Fan des FC Bayern hat am Samstagnachmittag um kurz vor halb sechs wahrscheinlich unfreiwillig die Gesichtsfarbe gewechselt, als zuerst das Videogericht das Augsburger 1:0 stornierte und kurz vor Schluss Exequiel Palacios für Bayer Leverkusen das Siegtor in Augsburg schoss.