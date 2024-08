Von Philipp Selldorf, Leverkusen

Das ganze Stadion hatte den Schrei der Begeisterung schon auf den Lippen – und schluckte ihn im nächsten Augenblick wieder herunter. Victor Boniface vollendete zwar den Fallrückzieher, mit der Kraft von 91 durchtrainierten Kilo Körpergewicht hatte er sich in die Luft geschwungen. Doch er traf dann weniger den Ball als den Kopf von Amadou Haidara, der sich in Bonifaces Rücken nach vorn geschoben hatte – nicht sicht- oder erkennbar für den Leverkusener Mittelstürmer. Der Treffer geriet zum Knockout. Haidara ging zu Boden und blieb regungslos liegen, und sofort wurde es komplett still in der Bayarena.