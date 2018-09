26. September 2018, 22:58 Uhr Bundesliga Leipzig stürzt Stuttgart tiefer in die Krise

RB Leipzig siegt 2:0 gegen Stuttgart und verschärft damit die Krise der Schwaben.

Kevin Volland gelingt ein Doppelpack (50./60.) beim 2:1-Sieg von Bayer Leverkusen in Düsseldorf.

RB Leipzig hat seinen Aufwärtstrend in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Die Elf von Trainer Ralf Rangnick gewann gegen den VfB Stuttgart völlig verdient mit 2:0 (1:0) und richtet den Blick in der Tabelle nach sieben Punkten aus den letzten drei Spielen wieder nach oben. Kapitän Willi Orban per Abstauber (45.+1) und Jean-Kevin Augustin (80.), der nach seiner Suspendierung begnadigt worden war, erzielten die Tore. Der VfB Stuttgart wartet hingegen nach fünf Spielen weiterhin auf den ersten Sieg in der neuen Saison.

Die Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut zeigte phasenweise eine äußerst harmlose Vorstellung und befindet sich mit nur zwei Punkten weiter im Tabellenkeller. "Es kann keine zwei Meinungen dazu geben, dass wir verdient gewonnen haben", stellte Leipzigs Trainer Ralf Rangnick am Sky-Mikrofon fest und geriet bei seiner weiteren Analyse ins Schwärmen: "Es war in der ersten Halbzeit ein Geduldsspiel, aber danach ein Superspiel von uns. Das war das Beste, was wir in dieser Saison bisher gezeigt haben."

Werners Treffer wird aberkannt

Im Stuttgarter Lager haderte Christian Gentner mit Orbans Trefer kurz vor dem Pausenpfiff: "Wir waren gegen einen Europacup-Anwärter gut eingestellt, sind aber unglücklich in Rückstand geraten. Nach der Pause haben wir es zwar versucht, konnten aber leider nicht zurückkommen." Vor 32.187 Zuschauern spielte Leipzig gefährlicher, vor allem Mukiele machte viel Dampf über die rechte Seite. Nach seiner Flanke zog Kevin Kampl ab, doch Timo Baumgartl fälschte den Ball noch zur Ecke ab.

Kurz vor der Pause war es wieder Kampl, der aus der Distanz draufhielt. Ex-Nationalkeeper Ron-Robert Zieler ließ den Ball abklatschen, und der aufgerückte Orban drosch zum 1:0 ein. Auch im zweiten Durchgang blieben die Gastgeber klar dominierend, Stuttgart konnte sich nur noch selten befreien. In der 58. Minute feierten die Fans der Gastgeber schon das 2:0 durch Werner, doch per Videobeweis wurde das Tor wegen Abseitsstellung annulliert.

Leverkusen siegt gegen Düsseldorf

Mit einem Kraftakt und etwas Glück hat Bayer Leverkusen den dritten Pflichtspiel-Sieg in Serie gefeiert. Trotz einer über weite Strecken enttäuschenden Vorstellung gewann die sichtlich müde Werkself das rheinische Duell beim erneut starken Aufsteiger Fortuna Düsseldorf am Mittwoch mit 2:1 (0:0) und arbeitete sich nach dem historischen Fehlstart in der Bundesliga mit nun sechs Punkten nach fünf Spielen ins Mittelfeld vor.

Nach einer erschreckend schwachen ersten Hälfte mit bezeichnenden 0:8 Torschüssen zeigten sich die Leverkusener zumindest nach der Pause deutlich verbessert und gewannen durch einen Doppelschlag von Kevin Volland (50./60.). Die Düsseldorfer, für die Rouwen Hennings per Foulelfmeter traf (90.+4), kassierten vor 40 046 Zuschauern derweil höchst unglücklich die erste Niederlage seit dem 1. Spieltag und rutschten mit fünf Punkten hinter Bayer ab, das am Donnerstag in der Europa League mit 3:2 in Rasgrad und in der Liga am Sonntag 1:0 gegen Mainz gewonnen hatte.

Plea führt Gladbach zum Sieg

Angeführt von Rekordeinkauf Alassane Plea hat Borussia Mönchengladbach den sechsten Heimsieg in Folge gefeiert und die Sorgen bei Pokalsieger Eintracht Frankfurt vergrößert. Die Fohlen gewannen eine muntere Begegnung verdient mit 3:1 (0:0) und hielten den Anschluss an die Spitzengruppe. Die harmlosen Gäste stehen nach fünf Spieltagen dagegen so schlecht da wie zuletzt in der Abstiegssaison 2010/2011.Der für 23 Millionen Euro aus Nizza geholte Plea (56.), Thorgan Hazard (65.) und Nico Elvedi (85.) trafen für die Borussia, die seit dem 18. Februar vor eigenem Publikum ungeschlagen ist. Mehr als die jetzigen zehn Zähler hatte Gladbach zu diesem Zeitpunkt zuletzt in der Meistersaison 1976/1977 auf dem Konto. Frankfurt kam durch WM-Held Ante Rebic (74.) nur noch zum Anschlusstreffer und fiel nach der insgesamt enttäuschenden Leistung mit nur vier Punkten weiter zurück.

Erneutes Remis für Mainz und Wolfsburg

Die trostlose Unentschieden-Serie zwischen dem FSV Mainz 05 und dem VfL Wolfsburg hat sich auch in der neuen Saison fortgesetzt. Beide Mannschaften trennten sich am Mittwoch nach einer niveauarmen Partie 0:0 - damit endete das sechste direkte Duell nacheinander Remis. Obwohl Mainz und Wolfsburg Tempo, Spielwitz und Aggressivität vermissen ließen, liegen die Clubs mit je acht Punkten im oberen Tabellendrittel der Fußball-Bundesliga. Die besten Chancen hatten vor 19 205 enttäuschten Zuschauern die Wolfsburger, bei denen Josip Brekalo (23.) und Daniel Ginczek (78.) nur den Pfosten trafen.