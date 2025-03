Von Javier Cáceres, Leipzig

Spiele von RB Leipzig haben schon seit geraumer Zeit den Charakter von Matchbällen – für Trainer Marco Rose. Ob er bleiben darf oder gehen muss, das ist in den vergangenen Monaten schon häufiger die Frage gewesen, die eine Bundesligapartie der Leipziger überschattete. Am Samstag war das nicht anders, als RB den BVB 09 aus Dortmund empfing. Allenfalls spannender: Wenige Stunden vor dem Spiel wurde bekannt, dass Jürgen Klopp, „Global Head of Soccer“ beim RB-Konzern, am Sonntag in Leipzig erwartet wird – zu einem sogenannten „Geheimbesuch“, der so geheim war, dass er via Bild öffentlich wurde.