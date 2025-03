Während die kostümierten Fans in bester Fastnachtsstimmung schon schunkelnd in Europapokal-Träumen schwelgten, konnte es Nadiem Amiri im Bauch der Leipziger Arena noch nicht so wirklich fassen. „Mir fehlen die Worte. Was wir da abgeliefert haben, war unglaublich“, sagte der Mittelfeldspieler nach dem „absoluten Statement“ des FSV Mainz 05 im Kampf um die Champions League: „Wir stehen nicht umsonst da oben. Das weiß, glaube ich, jetzt ganz Deutschland.“

Mit dem 2:1 (0:1) bei RB Leipzig machten die Rheinhessen einmal mehr deutlich, dass mit ihnen im Rennen um die internationalen Plätze zu rechnen ist. „Natürlich“, sagte Trainer Bo Henriksen, habe die Mannschaft nun zwei Tage frei: „Da feiern wir Rosenmontag, und am Dienstag geht es weiter.“ Die Party hatte diesmal schon vor der obligatorischen Teilnahme am Umzug durch die Mainzer Innenstadt begonnen, in Leipzig, wo der FSV nach dem RB-Traumstart durch Xavi Simons (1.) Comeback-Qualitäten bewies und die Partie durch Amiri (52.) und Jonathan Burkardt (58.) drehte. Für Letzteren war es bereits der 14. Saisontreffer – ein Tor fehlt ihm noch zur Einstellung des Klubrekords. „Wir haben uns gefangen und weitergemacht, das war ein nächster Schritt der Mannschaft, die Köpfe oben zu behalten“, erklärte Amiri: „Wir belohnen uns für die harte Arbeit. Das ist kein Glück mehr.“

Während die Europacup-Hoffnung in Mainz weiter wächst, wird für Leipzigs Trainer Marco Rose die Luft dünner, trotz des (glücklich) erreichten Pokal-Halbfinals. Nach der Niederlage gegen Mainz wollte sich Sportchef Marcel Schäfer nicht äußern. Ende November hatte er Rose nach dem 1:5 gegen Wolfsburg in einer ähnlichen Situation noch öffentlich gestärkt. Laut Medienberichten vom Sonntag, zunächst von Sky, werde Rose zwar auch am kommenden Samstag (18.30 Uhr) in der Partie beim SC Freiburg auf der RB-Bank sitzen.Doch es ist nicht ausgeschlossen, dass Rose trotz eines bis Sommer 2026 gültigen Vertrages demnächst abgelöst wird. Als ein Kandidat für die Nachfolge gilt Sebastian Hoeneß, der den VfB Stuttgart aufgrund einer Ausstiegsklausel im Sommer verlassen könnte.

Leipzigs Routinier Kevin Kampl fand im Anschluss jedenfalls deutliche Worte. „Wir müssen jetzt langsam mal alle verstehen, die Spieler, die Fans, alle miteinander beim Verein, dass diese Saison einfach schwierig ist“, sagte der Mittelfeldspieler: „Es wird bis zum Ende ein Kampf um die Champions League. Darauf müssen wir uns einstellen.“