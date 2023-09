RB Leipzig stellt Max Eberl just vor dem Duell mit dem FC Bayern frei - weil der Bundesligist seinem Sportchef ein fehlendes Bekenntnis zum Klub vorwirft.

Von Javier Cáceres

Falls die Ruhe für RB Leipzig am Vorabend der Partie gegen den FC Bayern München eine Rolle bei der Vorbereitung gespielt haben sollte, so war sie am späten Freitagnachmittag dahin. Um Punkt 17 Uhr versendete die Medienabteilung des Tabellenvierten eine Mitteilung, die mit großen roten Lettern überschrieben war: "RB Leipzig stellt Max Eberl frei."