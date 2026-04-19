Bevor dumpfe Bässe aus der Gästekabine in der Frankfurter Arena wummerten, waren die Leipziger Hände kollektiv gen Himmel geflogen. Insbesondere Torwart Maarten Vandevoort und seine Abwehrkollegen bejubelten ausgelassen den 3:1-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt . Kommt ja nicht so oft vor, dass kurzfristig Willi Orban (Oberschenkelblessur) und David Raum (Leistenprobleme) passen müssen und dafür der fast schon vergessene Lukas Klostermann und der selten eingesetzte Max Finkgräfe verteidigen. Auch mit dieser Abwehrformation boten die Leipziger eine Leistung, die den Champions-League-Ansprüchen absolut genügte.

„Letztlich hat die Mannschaft eine tolle Energie auf den Platz gebracht“, lobte Trainer Ole Werner. Der des Überschwangs unverdächtige Norddeutsche hatte recht, seine Protagonisten brachten unter den Augen von Red-Bull-Vordenker Jürgen Klopp gerade in der zweiten Halbzeit den Nachweis ihrer Klasse. Bei fünf Punkten Vorsprung auf den Tabellenfünften TSG Hoffenheim wird sich das Team die Teilnahmeberechtigung für die kommende Champions-League-Spielzeit kaum noch nehmen lassen – zudem ist endlich der eigenartige Frankfurt-Fluch gebannt.

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Seit dem Bundesligaaufstieg hatten die Sachsen noch nie in der Bankenmetropole gewonnen. In neun Bundesligapartien und einem Pokalspiel hatte es vier Unentschieden und sechs Niederlagen gegeben, oft schlichen die Gäste unter Hohngesängen aus der Arena, diesmal rief Eintracht-Stadionsprecher Daniel Wolf den betrübten Besuchern zu: „Es gibt immer ein erstes Mal. Darauf hätten wir gerne verzichtet.“ Werner, 37, hatte die Statistik zuvor gar nicht erwähnt, seine Spieler sollten die Historie tunlichst ausblenden: „Den Großteil betrifft es nicht“, sagte Werner. Genauso unbeschwert belohnten sodann Antonio Nusa (70.) und Conrad Harder (81.) unter Mithilfe von Frankfurts fahrig agierendem Keeper Michael Zetterer die Überlegenheit.

„Wenn wir so weiterhin spielen, brauchen wir gar nicht auf die Konkurrenz schauen“, erklärte der noch auf die WM-Teilnahme hoffende Nationalspieler Ridle Baku. Und der mit Österreich sicher am kommenden Weltturnier teilnehmende Christoph Baumgartner erläuterte: „Es liegt nur an uns.“ Er freue sich bereits auf das Heimspiel gegen Union Berlin am Freitagabend, was gleichfalls für Yan Diomande gilt, der mit einer bemerkenswerten Leichtigkeit mal wieder den Unterschied machte.

Markus Krösches Analyse trägt Züge einer Generalabrechnung

Sein Sololauf zum 1:0 (27.) erinnerte allerdings nur ein wenig an das legendäre Dribbling von Frankfurts Jay-Jay Okocha, der einst auf der anderen Spielfeldseite des alten Waldstadions – als die TV-Kameras noch auf der Gegengeraden standen – der halben Mannschaft des Karlsruher SC entwischte. Diomande lief an fünf Eintracht-Statisten vorbei, obwohl Frankfurts Coach Albert Riera genau das nicht wollte: „diesen fantastischen Spieler“ staunend auf Abstand zu verfolgen.

Werner sprach später über die Gründe, weshalb seine Nummer 49 in dieser Spielzeit bereits bei zwölf Toren und sechs Vorlagen steht. „Das Besondere ist, dass er eigentlich ohne große Finten auskommt, sondern einfach nur über dieses Timing, die Ballführung und über die Geschwindigkeit kommt“, sagte Werner. Er ahnte auch, dass selbst ein Preisschild von angeblich 100 Millionen Euro die Topklubs nicht abschreckt: „Wenn er mit 19 so weiterarbeitet, wie er das aktuell macht, dann stehen ihm alle Türen offen.“ Er meinte: zu den ganz großen Klubs in Europa.

Nur, hatte nicht seine neue Chefin Tatjana Haenni vor dem Spiel am Sky-Mikrofon gesagt, sie würde gerne um die deutsche Meisterschaft mitspielen? „Diese Ambition musst du haben, diese Ziele musst du dir setzen. Und ich würde uns dafür gern weniger als fünf Jahre geben“, postulierte die Leipzig-CEO. Dann wäre es besser, Diomande bliebe noch ein Weilchen. Der Ivorer hinterlegte hernach erst einmal nur sein Vorhaben, er wolle auch im zweiten WM-Gruppenspiel mit der Elfenbeinküste gegen Deutschland in Toronto (20. Juni) derart auftrumpfen.

Und ja, es stimme, dass er inzwischen den Spitznamen „The German“ trage. Auf die Pünktlichkeit werde nämlich in Deutschland viel mehr geachtet als in Spanien, wo er beim Zweitligisten CD Leganés spielte. Mittlerweile habe er sich an die neue Kultur angepasst, sagte Diomande. Wobei sich auch am Cottaweg vieles verändert hat. Nichts illustriert den Wandel besser als dieser souveräne Auftritt in Frankfurt, wo die Leipziger vor einem Jahr bei einem kollektiven Systemausfall (0:4) die letzte Chance auf Europa wegwarfen. Diesmal aber wirkte die Eintracht auf fast allen Ebenen überfordert.

Insbesondere für Macher Markus Krösche, an dessen eigenwilliger Trainer-Wunschlösung Riera sich von Woche zu Woche größere Zweifel auftürmen, war diese Niederlage nur schwer zu ertragen. Seine Aufzählung der Mängel trug Züge einer Generalabrechnung. „Die schlechte Verteidigung, gerade in Eins-gegen-eins-Situationen, zieht sich durch die Saison. Da kriegst du bei der Qualität des Gegners die Tore. Uns fehlen Ernsthaftigkeit, Gier und Grundaggressivität“, sagte der vor fünf Jahren aus Leipzig gekommene Sportvorstand. Sollten die Hessen im Duell mit dem SC Freiburg auch noch den siebten Tabellenplatz hergeben, wäre diese Spielzeit komplett verkorkst.