Der FC Augsburg hat gerade 1:4 gegen Mainz verloren, ein Ergebnis, das laut Volksmund „ein oder zwei Tore“ zu hoch ausgefallen sein könnte. Am Spieltag zuvor gab es für den FCA eine 1:2-Niederlage beim FC St. Pauli, in einem Spiel, von dem Fußballkommentatoren hinterher gern behaupten, dass womöglich auch ein Unentschieden „leistungsgerecht“ gewesen wäre. Wiederum am Spieltag zuvor hatten die Augsburger beim 2:3 gegen den FC Bayern in den Schlussminuten immerhin eine viel beachtete Aufholjagd hingelegt. Dabei war die Elf von Trainer Sandro Wagner zum Saisonauftakt noch mindestens der Nabel der deutschen Fußballwelt gewesen. Im Boulevard wurde Wagners „Mega-Jubel“ gefeiert, nachdem die Augsburger den SC Freiburg beim 3:1 „platt“ gemacht hatten.
MeinungBundesliga:Die Liga ist so eng, dass zwischen Europapokal und Krise oft nur ein Spiel liegt
Kommentar von Thomas Hürner
Lesezeit: 2 Min.
Augsburg, Bremen, Freiburg und so weiter: Die bisherige Saisonverlauf erzählt eine Menge über die Leistungsdichte im Mittel- und Unterbau der Liga.
