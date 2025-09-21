Zum Hauptinhalt springen

MeinungBundesliga:Die Liga ist so eng, dass zwischen Europapokal und Krise oft nur ein Spiel liegt

Kommentar von Thomas Hürner

Lesezeit: 2 Min.

AUGSBURG, GERMANY - SEPTEMBER 20: Sandro Wagner, Head Coach of Augsburg reacts on the touchline during the Bundesliga match between FC Augsburg and 1. FSV Mainz 05 at WWK-Arena on September 20, 2025 in Augsburg, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)
AUGSBURG, GERMANY - SEPTEMBER 20: Sandro Wagner, Head Coach of Augsburg reacts on the touchline during the Bundesliga match between FC Augsburg and 1. FSV Mainz 05 at WWK-Arena on September 20, 2025 in Augsburg, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images) (Foto: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

Augsburg, Bremen, Freiburg und so weiter: Die bisherige Saisonverlauf erzählt eine Menge über die Leistungsdichte im Mittel- und Unterbau der Liga.

Der FC Augsburg hat gerade 1:4 gegen Mainz verloren, ein Ergebnis, das laut Volksmund „ein oder zwei Tore“ zu hoch ausgefallen sein könnte. Am Spieltag zuvor gab es für den FCA eine 1:2-Niederlage beim FC St. Pauli, in einem Spiel, von dem Fußballkommentatoren hinterher gern behaupten, dass womöglich auch ein Unentschieden „leistungsgerecht“ gewesen wäre. Wiederum am Spieltag zuvor hatten die Augsburger beim 2:3 gegen den FC Bayern in den Schlussminuten immerhin eine viel beachtete Aufholjagd hingelegt. Dabei war die Elf von Trainer Sandro Wagner zum Saisonauftakt noch mindestens der Nabel der deutschen Fußballwelt gewesen. Im Boulevard wurde Wagners „Mega-Jubel“ gefeiert, nachdem die Augsburger den SC Freiburg beim 3:1 „platt“ gemacht hatten.

